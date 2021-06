MINISTAR LONČAR NAJAVIO SMENU RUKOVODSTVA: Nije zadovoljan radom valjevske bolnice

VALJEVO- Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je da će uskoro doći do smene rukovodilalaca u valjevskoj bolnici. On je poručio da, za razliku od valjevskog Doma zdravlja koji se odlično nosio sa pandemijom korona virusa, nije zadovoljan radom valjevske bolnice u novonastalim okolnostima, ali je i dodao da čelnici bolnice moraju da odu sa svojih funkcija jer još uvek nije počela rekonstrukcija valjevske bolnice, iako je država obezbedila novac za te radove.

-Država je obezbedila ogromna sredstva, to je novac građana Srbije, a rekonstrukcija valjevske bolnice još uvek nije počela, jer čelnici bolnice već godina ne mogu da se dogovore i da odluče kakvu rekonstrukciju žele. Oni ne mogu da se dogovore šta hoće, a čekaju ih spremne pare. Prošle su dve godine, a ništa nije urađeno, i jedino što možemo jeste da dovedemo novo rukovodstvo Ja nemam drugog izbora nego da iniciram smenu rukovodstva Opšte bolnice Valjevo i to će se to desiti vrlo brzo, kroz nekoliko nedelja- rekao je Lončar.

Novac za rekonstrukciju valjevske bolnice, ali i mnogih drugih zdravstvenih ustanova u Srbiji, država je obezbedila još 2017. godine. Do danas radovi u valjevskoj bolnici nisu počeli, dok su, po rečima ministra Zorana Lončara, tim sredstvima odavno rekonstrisane mnoge bolnice širom zemlje, a jedna nova je napravljena za samo četiri meseca.

Kurir.rs/S.S./FOTO: S.S.