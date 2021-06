NEDIMOVIĆ: Obrazovanjem do razvoja privrede u Sremskoj Mitrovici

U protekloj deceniji privreda Sremske Mitrovice doživela je velike promene i boljitke. Tome je doprinelo otvaranje 18 novih fabrika i pokretanje proizvodnje, ali i osnaživanje malih i srednjih preduzeća. Nezanemarljiv uticaj imaju i gradske srednje škole, kao Visoka škola strukovnih studija, koje aktivno učestvuju u sistemu dualnog obrazovanja.

Osvrćući se na period kada je on bio gradonačelnik Sremske Mitrovice, potpredsednik Vlade i ministar poljoprivrede je istakao da je Grad dao svoj puni doprinos sistemu dualnog obrazovanja i da je sad momenat da se pređe u kategoriju više.

foto: Promo

“Mi smo sad na jednom plafonu. Ja sam pristalica toga da ako nemate ljude, džaba vam sve investicije, ako to nema ko će u prvom trenutku da eksploatiše, da održava i u trećoj fazi da razvija”, rekao je ministar Branislav Nedimović.

Nedimović je istakao da je zadatak lokalne samouprave da razvija sistem strukovnog obrazovanja i da su gradskoj privredi potrebni pogonski inženjeri, mladi i obrazovani ljudi koji će odmah nakon školovanja biti obučeni i spremni za rad. Iz tog razloga u tom se pravcu i kreće transormacija Visoke škole strukovnih studija, gde će biti uvedeni novi smerovi u oblasti mašinstva, prehrane i poljoprivrede.

foto: Promo

“To je neophodno kompanijama, to je neophodno Sremskoj Mitrovici da bi se profilisala, a to je najvažnije za decu da imaju način kako da se što više obrazuju i da svoja sva znanja, koja steknu tokom školovanja, implementiraju u privredi. Bez veze između kompanija i prosvete ni jedan grad u Evropi nema šta da traži. Kada razvijate investicije uvek mislite da je sve u industrijskim zonama i mislite da sve se zasniva na cenama i na troškovima nekim, ali na kraju pre ili kasnije da to vaše pitanje, gde su tu ljudi u svemu tome i gde su novi obrazovni profili, shvatite da je sve u ljudima”, rekao je ministar Nedimović za Sremska Mitrovica živi.