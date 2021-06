PREMIJERKA SRBIJE U NIŠAVSKOM OKRUGU Ana Brnabić posetila Ražanj i Aleksinac: Radimo u interesu građana

Premijerka Ana Brnabić posetila je danas opštine Ražanj i Aleksinac, u okviru obilaska Nišavskog okruga gde će provesti tri dana, kako bi, kako je rekla, u razgovoru sa građanima, privrednicima na lokalu i predstavnicima lokalne samouprave, uvidela šta je do sada urađeno, koji su projekti u toku, koji se očekuju i šta je još potrebno da se uradi u interesu građana i privrede.

Brnabić je u Aleksincu posetila fabriku "Magna", koja je još u izgradnji i nije zvanično otvorena, a radnici su na obuci.

"Nadamo se da ćemo do kraja godine, već i krajem septembra, moći zvanično da otvorimo fabriku i da to proslavimo zajedno", rekla je Brnabić novinarima.

Ona je navela da je odlučila da naredna tri dana provesti u Nišavskom okrugu - danas je obišla Ražanj, Aleksinac, sledi poseta Merošini, Doljevcu, dok će sutra i prekosutra obići Svrljih, Gadžin Han, Niš...

"Želim da vidim šta još možemo da uradimo, da popričam sa građanima, privrednicima, da vidimo šta smo uradili, šta radimo, šta treba da se uradi u oblasti infrastrukture - putne, zdravstvene, prosvetne, turističke... jer je to najbolji način da vlada radi posao u interesu građana", rekla je Brnabić.

Upitana za jedan od lokalnih puteva, koji je trebalo da počne da se rekonstruiše od 15. juna, rekla je da je to obećano, tako da neće čekati da se vrati u Beograd, već će odmah razgovarati sa direktorom "Puteva Srbije" Zoranom Drobnjakom, kako bi se to brzo rešilo.

Premijerka je navela da je cilj svega što se radi u putnoj i železničkoj infrastrutkuri podizanje kvaliteta života, da mladi ostaju u svojim mestima, da se podrži lokalna privreda... dodajući kao primer da je vlada juče usvojila zaključak o dodeli subvencija za jednu kompaniju iz Doljevca.

Brnabić je rekla i da se do kraja ove i u prvom kvartalu naredne godine planira početak izgradna značajnih projekata, pre svega autoputa od Niša preko Pločnika i Prištine, do Tirane i Drača, koji bi trebalo da počne da se gradi do kraja septembra, a značiće i opštinama Prokuplje, Kuršumliju.

Pored toga, u tri najveća projekta spadaju i modernizacija pruge Niš - Dimitrovgrad, i gasovod do Bugarske.

Navela je da je jedan od važnih projekata u Ražnju izgradnja kompletne kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, projekat vredan oko 4,5 miliona evra, koj će se raditi preko Razvojne banke Saveta Evrope.

"Završena je projketno tehnička dokumentacija, koja se sada proverava i nadam se da ćemo do kraja ove ili u prvom kvartalu sledeće godine raspisati tender. Reč je o kanalizacionoj mreži dugoj gotovo 35 kilometara", rekla je Brnabić i dodala da je među prioritetima i vodovodna mreža.

"Zapisujemo sve i kada se vratimo u Beograd, da radimo dalje. Praktikovaću ova putovanja češće, jer je, pored svih poseta regionu, Evropi, najvažnije da obilazim Srbiju", rekla je Brnabić.

