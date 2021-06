KAD SE TOPI ASFALT: Javne česme kao spas za Lozničane (FOTO)

Na visokim temperaturama kakve su bile prethodnih dana, a opet ih najavljuju za naredne, za Lozničane koji se nađu u gradu spas od žege su javne česme. Najpoznatija je ona u centru grada, poznata među Lozničanima kao ‘’pojilo’’, jedna se nalazi kod Crkve Pokrova Presvete Bogorodice, a još dve kod Doma zdravlja ‘’Dr Milenko Marin’’ i autobuske stanice. Ove česme imaju gradsku vodu i, kako kažu iz lozničkog ‘’Vodovoda’’, voda na njima je sigurna za upotrebu.

foto: Kurir/T.I.

Voda na ovim česmama je pod budnim okom tog preduzeća koji ih kontroliše redovno, a analize ispravnosti radi i Zavod za javno zdravlje u Šapcu. Mnogima je prethodnih dana značilo da na njima utole žeđ, umiju se, ili napune flašice svežom vodom tokom hodanja vrelim gradskim ulicama.

foto: Kurir/T.I.

Problem je što se ne retko dešava da ove česme, posebno ‘’pojilo’’ koje se nalazi na najfrekventnijem delu Loznice, budu fizički oštećenje zbog neadekvatnog korišćenja pa se nadležni trude da što brže reaguju i ponovo ih osposobe. Dešavalo se da takvi ‘’kvarovi’’ budu maltene svakodnevni jer neki namerno oštećuju česme. Loznički kraj ima još nekoliko javnih česmi na kojima voda ne stiže iz gradskog vodovoda, osim u samom gradu ima ih u Tršiću, Banji Koviljači, a čuvena je u Tronoši česma ‘’Devet Jugovića’’. One su uglavnom uređene, ali je problem što nemaju redovnu kontrolu ispravnosti.

foto: Kurir/T.I.

Ove godine još nisu kontrolisane, a to je potvrđeno i u šabačkom Zavodu za javno zdravlje gde nisu dobili takav zahtev od gradske uprave Loznice. Kada je prethodnih godina tražena analiza kvaliteta vode rađena je za “Gradsko kupatilo” u gradu, u Banji Koviljači uzorci su uzimani sa “Tri česme”, “Rakine česme”, i “Ilidže”, u Tršiću sa lokacija “Dugi točak”, “Preko puta Vukove kuće”, “Saborište” i “Dvorište Vukove kuće”, a u Tronoši “Devet Jugovića”. ‘’Iližda’’ i ‘’Devet Jugovića’’ uvek su imale ispravnu vodu dok, maltene stalno, na većini ostalih to nije bio slučaj. Tada bi bilo nalagano da se obavi sanacija i dezinfekcija kaptaže pa ponove analize da bi se utvrdilo da li je bolja situacija. Za analizu po jednoj česmi potrebno je platiti 4.500 dinara i to daje vlasnik, odnosno lokalna samouprava, a u skladu sa važećim pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće kontrola bi trebalo da bude rađena četiri puta godišnje, odnosno jednom u tri meseca.

Ono što raduje Lozničane je da ‘’Vodovod’’ redovno isporučuju kvalitetnu vodu i da u poslednjih pet godina nije bilo suvih slavina, odnosno restrikcija u isporuci vode kao što se to ranije dešavala u vreme visokih temperatura u nekim lozničkim selima.

Kurir.rs/T.I.