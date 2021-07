U OPŠTINI LOZNICA MISLE NA BUDUĆNOST: Za mlade poljoprivrednike 5 miliona iz budžeta

Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladim poljoprivrednicima danas (1.7) je raspisao Grad Loznica, a cilj je subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje u lozničkom kraju radi podsticaja ostanka mladih u ruralnim područjima, odnosno njihovog povratka iz gradova. Njima je u gradskoj kasi namenjeno pet miliona dinara za podizanje proizvodnje na viši nivo u smislu prerade, kako bi postali konkurentniji na tržištu poljoprivrednih proizvoda.

Prema rečima Jovana Miladinovića, načelnika Odeljenja za privredu u gradskoj upravi, sredstva za podršku daju se u iznosu od 70 odsto vrednosti prihvaćene investicije, minimalan iznos koji mladi mogu dobiti je 500.000, a maksimalan milion dinara.

"Ovo je pilot projekat i njime želimo mladim poljoprivrednicima da damo ‘’vetar u leđa’’ kako bi oni koji imaju jasnu viziju, ideju i cilj mogli svoju proizvodnju podići na viši nivo, dođi do svog poluproizvoda ili proizvoda koji će plasirati. Mogu konkurisati u svim oblastima poljoprivrede, podnosilac zahteva mora imati aktivno poljoprivredno gazdinstvo, da se bavi poljoprivrednom proizvodnjom kao i da je punoletan, ali ne stariji od četrdeset godina. Konkurs je objavljen danas, rok za podnošenje zahteva je trideset dana, a posle toga će komisija odraditi svoj deo posla i rangirati pristigle prijave, verovatno u avgustu. Mladi imaju volju i ideje, ali je ključni problem nedostatak novca i na ovaj način želimo da im pomognemo. Nadamo se da će biti dobro interesovanje i da će ovaj konkurs postati stalan i sa više izdvojenog novca ", kaže Miladinović.

Loznici su, inače, od prvog juna aktuelna tri konkursa, 17 miliona dinara predviđeno je za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, nabavku priključnih poljoprivrednih mašina, staklenika, plastenika, sadnica voća, protivgradnih i mreža za senčenje, opreme u pčelarstvu kao i sistema za navodnjavanje, oko dva miliona za osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja dok je milion namenjen za veštačko osemenjavanje životinja. Traju do prvog decembra, ili do utroška predviđenog novca, a prošle godine na njih je ukupno stiglo 425 zahteva. Miladinović kaže da do sada ima više od 200 prijava, što je negde polovina zahteva koji obično pristignu svake godine. Interesovanje je, kao i uvek, najveće za fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, a najslabije za osiguranje i on poziva poljoprivrednike da iskoriste priliku za osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja jer je to ‘’dobra mera’’. Konkur za mlade poljoprivrednike je još jedan vid podrške grada mladim ljudima, a od interesovanja zavisi hoće li postati redovan kao i tri trenutno aktuelna i već godinama redovna loznička konkursa.

Kurir.rs/T.I.