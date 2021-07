DIREKTORKA ZDRAVSTVENOG CENTRA VRANJE DR LJILJANA ANTIĆ: Ne smemo da posustanemo sada i da dozvolimo da se virus vrati

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je delta varijanta korona virusa otkrivena u Srbiji kod dva državljanina naše zemlje, istakla je direktorka Zdravstvenog centra Vranje dr Ljiljana Antić.

Ona je naglasila da je i dalje je primarna vakcinacija, kako bi se sprečio prenos i cirkulacija virusa.

foto: Kurir.rs/T.S.

"Upozorenje je da niko nije ukinuo mere, a svi se ponašamo kao da jeste. Nošenje maski u zatvorenom prostoru i držanje distance je i dalje obavezno.

Virus će svakako naći nevakcinisane, i dalje je primarna vakcinacija, kako bi se sprečio prenos i cirkulacija virusa. Naša država je obezbedila sve što je potrebno, nove bolnice, opremu, vakcine, punktove za sprovođenje imunizacije. Naš zdravstveni sistem pokazao je neverovatnu snagu i sposobnost da se transformiše i prati promene u organizaciji brzo, onako kako je borba protiv virusa korone zahtevala i ne smemo da posustanemo sada i da dozvolimo da se virus vrati.

foto: Kurir.rs/T.S.

Ne smemo da dozvolimo talas zaražavanja kakav smo imali prošle godine u ovo vreme, posebno s obzirom na to da postoji opasnost od novog delta soja virusa koji je virulentniji i opasniji i zato još ozbiljnije moramo da pristupimo imunizaciji.

Pozivam sve one koji se nisu vakcinisali da to učine, kako ne bi ugrozili sve pozitivne rezultate koje smo postigli do sada u borbi protiv Kovida 19", istakla je drektorka Zdravstvenog centra Vranje" dr Ljiljane Antić.

U Vranju je u okviru masovne imunizacije stanovništva ukupan broj datih vakcina 68.548. Prvom dozom vakcinisan je 27.291 građanin Republike Srbije, a drugom dozom 26.678.

Na glavnom vakcinalnom punktu u Sportskoj hali u Vranju prvom dozom vakcinisano je 10.390 građana Republike Severne Makedonije, dok je drugu dozu vakcine primilo 4.179 Makedonaca. Broj vakcinisanih građana Bosne i Hercegovine u Vranju prvom dozom je pet, a drugom dozom takođe pet.

Najveći broj vakcinisanih u Vranju primio je kinesku vakcinu Sinopharm, prvu i drugu dozu 45.086.

Broj vakcinisanih Pfizer vakcinom prvom i drugom dozom je 16.279. Ruskom vakcinom prvom i drugom dozom vakcinisana je 6.251 osoba.

Broj vakcinisanih AstraZeneka vakcinom prvom dozom je 455, a broj vakcinisanih AstraZeneka vakcinom drugom dozom je 477.

(Kurir.rs/T.S.)