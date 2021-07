VELIKI POMOR RIBE U RECI SKRAPEŽ KOD POŽEGE: Otrovane mrene i klenovi plutaju po površini, ovo nije prvi put! (VIDEO)

U vodotoku reke Skrapež kod Požege došlo je pomora velike količine ribe. Mrtvo pluta na stotine primeraka, a najviše su u pitanju mrene i klenovi. Ljubitelji ove reke i ribolovci odmah su o ovom slučaju obavestili nadležne, kako bi se utvrdio tačan uzrok trovanja ribe.

foto: RINA

- Slična situacija se pre nekoliko dana dogodila na istoj reci, ali kod Kosjerića. Tada smo saznali da je odrđena materija ispuštena u vodu i da je to prouzrokovalo trovanje. Rekli su nam da je to ta riba koja je sada uočena kod Požege, ali to je nemoguće. Došlo je do novog trovanja - izjavio je Živojin Karajičić bivši predsednik Udruženja ribolovaca Skrapež.

foto: RINA

On navodi da do uginuća ribe može da dovede i nizak vodostaj prouzrokvan izuzetno visokim temepraturama poslednjih dana u Srbiji.

foto: RINA

- Ribe ostanu bez kiseonika i uginu, mada ono što je najveća opasnost za naš riblji fond jeste što ljudi zaista ne vode računa o tome šta ispuštaju u reku, a to niko ne sankcioniše. Biljni i životinjski svet zbog toga je u velikoj opasnosti. Nekada je u Skrapežu bilo mnogo više ribe, a danas se može reći da uporni ribolovci pecaju uzalud - rekao je Karajičić.

(Kurir.rs/RINA)