KAD DANICA IZ DRAGAČEVA RATUJE PROTIV OBLAKA NE PADNE NI KIŠA: Bračni par Lazić godinama brane nebo nad Lučanima

Kao onomad kad je ogroman, crn oblak naišao iz pravca Ivanjice, pustošeći sve pod sobom i noseći tone ledenica, a Ina mu izašla na megdan i sa kolegama sa drugih protivgradnih stanica ga razoružala nad Dragačevom. Gruvala, gruvala i razbijenog ga primorala na povlačenje ka Čačku. Kažu u ovom kraju da kad Draga Lazić ratuje protiv oblaka, ne padne ni kiša, a kamoli grad. SUPRUŽNICI I SABORCI

Selo Vučkovica kod Lučana, protivgradna stanica broj 96. Nepristupačna ali strateški važna tačka za odbranu Dragačeva od grada. Lanser i rakete ovde drže Draga (37) i Dejan Lazić (39). Niti ko bliži, niti mladi od njih ima. Muž i žena - kad je stanje redovno, saborci - kad nevreme zapreti. Tako već, u stanju visoke borbene gotovosti, punih 16 godina. Samo ove ispalili su njih dvoje 20, od ukupno 206 raketa upotrebljeljnih sa lučanskih protivgradnih stanica. Oblaci se letos baš namerili na zapadnu Srbiju, ostavljali štetu po ivanjičkom i ariljskom kraju, ali nad Dragačevom redovno kapitulirali, jedva uspevajući da prospu poneku grašku leda. Hvale Dragačevci Laziće i druge strelce, ali i fabriku namenske industrije "Milan Blagojević" što im obezbedi dovoljno džebane.

I DOMAĆICA I BRANITELJKA NEBA

Lazići imaju dvoje dece i bave se poljoprivredom. Postigne Draga i da bude i majka, i domaćica, i radnica u polju, i braniteljka neba. Zna se, u 10 sati svakog jutra od 15. aprila do 15 oktobra, je kraj radio stanice, na prozivci. Sluša zapovesti iz Radarskog centra Užice, Kad kažu - danas nema opasnosti od grada dobije voljno i slobodna je da se posveti domaćinstvu. A kad izveste o nastupanju oblaka i mogućoj nepogodi stupa u pripravnost. Ako je gusto i taj dan preti grad, jedno od nas uvek mora biti kući spremno da, kad naređenje stigne, pojuri na stanicu. Do nje imamo 10 minuta brzog hoda, terenom kao uz nos. Što pre stignemo, poređamo rakete u lanser, učitamo koordinate za pucanje, to veća šansa da razbijemo oblak. Okasnimo li, zakažemo, eto štete i za nas i celo Dragačevo – priča Draga Lazić.

BRZINA I VEŠTINA

Zvanje protivgradnog strelca zahteva brzinu, dobru kondiciju, spretnost, umeće, spremnost da u svakom trenutku obustaviš sve poslove i pojuriš ka vatreno) liniji. Deca mogu da ostanu gladna, stoka nenamirena, krompir neokopan, malina neobrana, ali ne može da se desi da se okasni na položaj. Zato Draga i Dejan redovno iz Radarskog centra dobijaju najviše ocene. - Misle ljudi, lako je, ali ne može ovim poslom svako da se bavi. Rizično je, baš. Protivgradne rakete su prave eksplozivne naprave. Treba biti vičan i ne dozvoliti da raketa ne poleti iz lansera i onda, tu pred tobom, detonira, ili padne blizu. Rakete stoje u posebnom spremištu I zahtevaju da ih pažljivo uzmeš sa obe ruke i rasporediš u lanser. Mora se znati kako se kabal povezuje sa upravljačkom kutijom. Zavisno od ugla pod kojim poleti pod ispaljenom raketom ostane samo crnilo na zemlji, vatra sprži svaku travku - raportira stražarka sa Vučkovice.

PAŽLJIVO RUKOVANJE

Brblja pakosna muškadija da je žensko rođeno samo za kutlaču, varjaču, peglu, sudoperu. Kad ih čuje pakosne i lažljive Draga bi ih stavila u top i ispalila pod nebo. Da se ujedu za zle jezike i uvere se šta sve ume dama.

NE TREBA IM VREMENSKA PROGNOZA

Odgovornosti su se Draga i Dejan prihvatili jer niko drugi nije hteo, da bi štitili komšijsko, ali i svoje, onih 80 ari maline, njive s krompirom i kukurzom, voćnjak, livade. Velika je odgovornost, a nije neki čar, biti protivgradni strelac jer mu od države u sezoni sleduje 4.000 dinara mesečno. Dobra okolnost po lučanske "artiljerce" je što im opština daje po 8.000 pride.

- Biće ovog leta još opasnosti od grada. Velike su vrućine, a posle njih zna da naide arlaudža. Nama i ne treba da kažu da se sprema grad, sami prepoznamo kako se kreću oblaci, sta nam sprema dan. Kad naide olujni vetar mi smo već u niskom startu da krenemo ka stanici - veli Draga Lazić.

