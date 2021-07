MUZEJ JADRA: Božansko nadahnuće Miroslavljevo jevanđelje

Izložbom ‘’Božansko nadahnuće-Miroslavljevo jevađelje’’ otvorenom danas (9.7) u Muzeju Jadra počeo je prvi program ovogodišnje manifestacije ‘’LilaLO’’. Miroslavljevo jevanđelje je najstariji sačuvani srpski ćirilični rukopis, pisan u poslednjoj četvrtini 12. veka za humskog kneza Miroslava, starijeg brata Simeona Nemanje, i od nastanka je imalo status najvrednije srpske relikvije. Prema rečima Veljka Topalovića, jedan od priređivača zlatnog faksimila Miroslavljevog jevanđelja, izložena knjiga, trenutno je najbolji faksimil na svetu po pitanju oslikavanja na zlatu i po pitanju rekonstrukcije vizantijskog poveza.

foto: T. I.

"Postoje starije knjige od Miroslavljevog jevađelja, lepše, knjige koje u nauci smatraju značajnijim, ali ne postoji nijedna koja takvom silinom otvara srca ljudi širom sveta. Ova knjiga je rezultat viševekovnog truda, 850 godina truda najpre hilandarskih monaha, potom srpskih vojnika, naučnika, bankarskih službenika, izdavača i poslanika u kulturi. Izložba je nastala trudom od trideset godina tri stotine stručnjaka iz celog sveta iz različitih oblasti, od američkih slavista do ruskih istoričara liturgije, preko srpskih istoričara umetnosti i naših prijatelja iz Novog Sada, ‘’Aristo Moderna’’ koji su napravili opremu za zlatni faksimil Miroslavljevog jevanđelja. Sama knjiga imala je neobičan istorijat, nalazila se u rukama srpskih vladara, Nemanjića, Obrenovića i Karađorđevića koji su u njenoj blizini činili neke čudne poteze i želeli da ona bude u njihovom privatnom vlasništvu. Oni koji su se nečasno odnosili prema njoj gubili su sve što im je bilo najdraže, vlast, imovinu pa i živote. Nekim božjim promislom ti njihovi egoistični potezi doveli su do toga da Miroslavljevo jevanđelje ostane u srpskim rukama i izbegne sudbinu bezbrojnih drugih ukradenih, spaljenih ili na drugi način oštećenih srpskih i svetskih dragocenosti – kazao je on u Muzeju Jadra.

Izložba prati istorijat Miroslavljevog jevanđelja, najpre objašnjava šta znači reč jevanđelje, neobičan istorijat knjige i njen put do danas. Miroslavljevo jevanđelje po svojoj lepoti, raznovrsnosti i veličini likovnih ukrasa, raskošnoj pozlati, organizaciji teksta pa i formatu zauzima jedinstveno mesto među sačuvanim pravoslavnim jevanđelistarima. Ono je 2005. svrstano u Uneskov registra svetske dokumentarne baštine, pod nazivom ‘’Pamćenje sveta’’ među 120 najvrednijih pokretnih dobara koje je stvorila ljudska civilizacija. Inače, kako je prikazano na izložbi, zlatno izdanje u tiražu od 300 primeraka je rađeno od 2016. do 2020. godine, a koričenje će trajati do 2035. jer je po jednom primerku potrebno petnaest radnih dana.

Izložba ‘’Božansko nadahnuće-Miroslavljevo jevanđelje’’ biće otvorena u Muzeju Jadra od 9 do 12.jula, od 9 do 19 časova.

Kurir.rs/T.I.