Gradonačelnik Bakić čestitao jubilej udruženju “Old timer“

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić, posetio je međunarodni susret oldtajmera na Paliću, povodom 25. godišnjice subotičkog udruženje ljubitelja starih motornih vozila „Old timer“. Dočekali su ga domaćini manifestacije, predsednik udruženja Tomislav Vidaković i član upravnog odbora Risto Radulović. U pratnji gradonačelnika bili su član Gradskog veća Srđan Samardžić i šef Кabineta gradonačelnika Sava Stambolić.

Nakon pozdravljanja sa članovima udruženja, gradonačelnik Bakić se obratio okupljenima. Nakon što je izrazio zadovoljstvo što je prisutan na jednoj lepoj manifestaciji on je nastavio:

„Jedan od pionira automobilizma bio je i naš veliki Subotičanin Ivan Sarić, koga pamtimo najpre po avionu koji je sam konstruisao ali je on izradio i mnoge automobile i ostao strasni ljubitelj motornih vozila do kraja svog dugog života. Subotica je još 1925. godine osnovala svoj prvi auto klub, čiji su članovi, na čelu sa braćom Manojlović, davali veliki doprinos razvoju saobraćaja. To nisu činili samo na lokalnom planu, nego su imali veliku ulogu u otvaranju međunarodnog puta između Srbije i Mađarske, 1938. godine.“ Podsetio je gradonačelnik Bakić, naglašavajući da je prilikom otvaranja te međunarodne saobraćajnice uspostavljena srdačna saradnja između subotičkog auto kluba i sličnih klubova u Mađarskoj.

1 / 7 Foto: Strahinja Babović

“Ovo posebno ističem jer je i danas sa nama ovde mnogo gostiju iz Republike Mađarske i ovakvim skupovima Udruženje „Oldtajmer“ iz Subotice zaista daje svoj doprinos srpsko-mađarskom prijateljstvu, koje su uspostavili na čvrstim temeljima srpski predsednik Aleksandar Vučić i mađarski premijer Viktor Orban. Кao i pre jednog veka, ljubav prema automobilu i motociklu i danas povezuje ljude svih nacija i vera i samim tim aktivnost vašeg udruženja doprinosi subotičkom duhu zajedništva u različitosti“, zaključio je gradonačelnik Bakić, čestitajući jubilej članovima udruženja i pozivajući Subotičane i sve goste da uživaju u manifestaciji.