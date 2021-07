VUČEVIĆ: Nikad nećemo dovesti u pitanje srebreničke žrtve, ali ne smemo zaboraviti ni Jasenovac, Oluju i Bljesak

Srbija će uvek pokazivati pijetet prema srebreničkim žrtvama, i niko nikada neće dovesti u pitanje težinu zločina u Srebrenici, naveo je potpredsednik SNS Miloš Vučević.

- Mi razumemo tugu i saosećamo sa bošnjačkim narodom, jer naš narod je pretpeo nezapamćene zločine u Drugom svetskom ratu, i tražimo poštovanje za sve žrtve. Ne smemo da zaboravimo Srebrenicu, ali isto tako ne smemo da zaboravimo ni Jasenovac, ni „Oluju“, ni „Bljesak“. Ali ne smemo da dozvolimo da neko pokušava da prigrabi političke poene na kostima nevinih žrtava. Ne smemo, i nikada nećemo dozvoliti da se stavi kolektivni žig na Srbiju i srpski narod, da se Srebrenica podvede kao kolektivni zločin srpskog naroda. Jer to je laž! Pojedinci koji su počinili nešto protiv zakona i međunarodnog prava treba da odgovaraju za to, ali ne i da se baci ljaga na ceo srpski narod. A oni koji se za to zalažu, oni koji glasno govore protiv sopstvenog naroda, koji se izvinjavaju kao Boris Tadić svojevremeno, koji mole za oprost i dodvoravaju se stranim ambasadama, oni su sramota i saučesnici u izrugivanju žrtvama, i pokušajima da se zaborave strašni zločini koje je preživeo srpski narod. Građani Srbije su izabrali svoje dostojanstvo! Rekli su da neće političare koji kleče i mole. Građani Srbije su izabrali put napretka i ekonomije. Naš predsednik Aleksandar Vučić danas vodi Srbiju udignute glave, Srbiju koja se ne saginje već stoji uspravno i svakome može da pogleda u oči. Naša ruka prijateljstva i saradnje je pružena svima. Nismo više nikome ni džak za udaranje, ni moneta za potkusurivanje. Srbija se više ne boji, i ne moli. Srbija se sada snažno bori! Za našu budućnost.

Živela Srbija!