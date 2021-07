NEVEROVATNA EGZOTIČNA OAZA U SRCU SRBIJE: Tirkizna voda i mnoštvo zelenila stvaraju nesvakišdašnje prizore (FOTO)

Banjski potok koji izvire podno planine Ovčar u drgačevskom selu Dučalovići pravi je neistraženi dragulj i svojevrsni prirodni fenomen. Iako je njegov vodotok dugačak samo šest kilometara u njemu se taloži krečnjak, formiraju mala jezerca i stvara veličanstvena bigrena terasa sa nekoliko metara visokim terasnim odsekom na kome je taloženje sige i danas aktivno.

foto: RINA

- Tako se formira veliki broj malih slapova i bigrenih kada. Fascinantna je činjenica da je on od malog potoka napravio ovako čudesne pejzaže i tako veliku bigrenu kadu. On sa godinama menja svoj izgled. Baš zbog tih velikih taloga nije dozvoljeno kupanje, jer se na taj način šteti i urušava ovaj neobični prirodni biser - izjavio je Goran Nikolić iz TO Čačak.

foto: RINA

Ovaj bujični potok, već godinama privlači brojne turiste, a njegovi slapovi i sedimentne stene koje ga okružuju stvaraju nesvakidašnji prizor. U gornjem toku potok sabira više malih izvora i potočića. Posebno je atraktivan deo potoka na kilometar uzvodno od ušća, koji u jednom delu ima odlike kanjona.

- Vegetacija koja ga okružuje je izuzetno bogata i privlačna za oko. Stvara fenomenalnu refleksiju. Može se uočiti nekoliko vrsta paprati, a u vodama žive potočna pastrmka i rak - kaže Nikolić.

foto: RINA

Do Banjskog potoka vodi planinarska staza sa veoma preciznim putokazima, a sići do ove prirodne oaze prava je avantura. Međutim, pored svih lepota, ovaj deo Ovčarsko – kablarske klisure bogat je izuzetnim kulturno-istrorijskim nasleđem.

- Na ovom potoku u maju 1815. godina Turci su razbili srpski zbeg, koji se krio duboko u šumi. U donjem delu radile su brojne vodenice potočare, među kojima je i ona manastira Sretenje. Niže ka Banji postojala je Ćosova, a još stotinak metara nizvodno bila je smeštena vodenica Vidosava Đebića. To imanje je bilo opasano kamenim zidom, a osim vodenice imali su strugaru i kovačku radionicu. Kuća u kojoj je bila vodenica ostala je sačuvana i do danas - otkriva Goran sve tajne ovog predela.

foto: RINA

Turistička organizacija Čačka, ima u planu dodatno uređenje Banjskog potoka, a podrška za taj projekat dobijena je od Ministarstva zaštite životne sredine. Tako da će ovaj pravi mali raj na zemlji biti još spremniji da dočeka brojne posetioce iz zemlje i inostranstva.

(Kurir.rs/RINA)