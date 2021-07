BRATSKI SUSRETI ORAŠJA I DUGOG POLJA: U Dugom Polju, kod Modriče, održana tradicionalna manifestacija, po 11. put

U Dugom Polju (Opština Modriča, Republika Srpska) održani su tradicionalni, 11. po redu, bratski susreti između bratskih mesnih zajednica Dugo Polje i Orašje, kod Varvarina. Ovi bratski susreti traju punih 12 godina, a osada je najavljeno i zvanično pokretanje procedure za bratimljenje opština Varvarin i Modriča.

Bratski susreti započeti su prijateljskom fudbalskm utakmicom između domaće “Sloge” i “Orašja”, a zatim je, pred prepunom salom Doma kulture u Dugom Polju, održan i koncert narodnih pesama i igara u izvođenju domaćeg KUD-a “Zoran Tomušilović” i KUD “Vuk Karadžić” iz Orašja.

foto: Opštinska uprava Varvarin

- Za nas Drina nije granica, ona je još jedna srpska reka poput Morave i to se stalno dokazuje kroz podršku koju matica Srbija pruža svom narodu u Republici Srpskoj i ovi bratski susreti su baš ono što je politika Srbije, druženje, uvažavanje, međusobno poštovanje i dobra saradnja. Mi se ovde osećamo kao kod svoje kuće, na svojoj zemlji, kao kod najrođenijih i zato želimo da ove naše bratske veze budu još čvršće - poručio je Dejan Milanović, zamenik predsednice opštine Varvarin.

Načelnik opštine Modriča Jovica Radulović je izjavio da život pobeđuje i da igra, radost i veselje moraju i sam život moraju ići dalje.

- Ono što je najbitnije ovde večeras to je da, bez obzira na politike koje prolaze i dolaze, narod pokazuje da je jedan, da nema granice među nas, da smo mi braća po krvi i da se zaista to i oseti ovde na bratskim susretima. To je ono u šta imamo verovati i za šta se moramo boriti - naglasio je Radulović, istakavši da je iniciran postupak bratimljenja dveju opština poručivši da će se u narednom periodu raditi zajedno, ne samo na uzdizanju kulturne i sportske tradicije, nego i na privrednom oporavku.

foto: Opštinska uprava Varvarin

Bratski susreti kulturno – umetničkih društava “Vuk Karadžić” i Zoran Tomušilović” počeli su 2010. godine, Povelja o bratimljenju mesnih zajednica Dugo Polje i Orašje potpisana je 2014. godine u Dugom Polju, a 2019. godine između fudbalskih klubova “Sloga” i OFK “Orašje” u Orašju.

Domaćin narednih bratskih susreta je Orašje, a ovogodišnjim susretima u Dugom Polju prisustvovali su i pomoćnik predsednice opštine Varvarin Aleksandar Marković, direktor Slobodne zone “Kruševac” Aleksandar Šaronjić, predsednik Skupštine opštine Modriča Milutin Popović i zamenik načelnika opštine Modriča Mladen Milotić.

(Kurir.rs/Ž. M.)