ZBOG SMANJENIH AKTIVNOSTI TOKOM LETNJIH MESECI: U Kraljevu do 16. avgusta skraćeno radno vreme gradske biblioteke

Zbog smanjenih aktivnosti tokom letnjih meseci, Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani“ u Kraljevu skratila je radno vreme do 16. avgusta, pa će ljubitelji pisane reči moći da je posećuju radnim danima od 8 do 16 časova, a subotom od 9 do 14 časova.

foto: J. S.

Razlog za skraćenje radnog vremena je taj što naši najverniji i najčešći korisnici, učenici i studenti sada nemaju potrebu da uče, već odmaraju, a ovako ćemo uštedeti i energente, jer po ovim velikim vrućinama svaka prostorija i u popodnevnimi večernjim časovima mora da bude klimatizovana, kažu u kraljevačkoj Biblioteci.

Čitaoci i dalje knjige koje žele da pričitaju mogu da rezervišu telefonom, ili da kontaktiraju zaposlene na internet adresi biblioteke, kako bi proverili da li su im željeni naslovi dostupni.

