DOBRE VESTI IZ LOZNIČKE BOLNICE: Samo jedan novozaraženi pacijent

Od dana sa oko 140 kovid pacijenata loznička Opšta bolnica stigla je do samo jednog koji se danas (15.7) nalazi na Grudnom odeljenju, mestu na kome je pre godinu dana i počeo prijem onih kojima je bilo potrebno bolničko lečenje zbog kovida -19. To je dobra vest mada se u Trijažni centar Doma zdravlja ‘’Dr Milenko Marin’’ i dalje javlja po dvadesetak osoba dnevno. Juče je pregledano 26 osoba sa akutnim respiratornim tegobama, njih 13 javilo se prvi put sa simptomima moguće kovid infekciju, dok su ostali bili na kontrolnim pregledima. Služba za radiološku dijagnostiku primila je devet pacijenata i dijagnostikovala jednu pneumoniju, a njih sedam je iz Trijaže upućeno infektologu.

U ambulanti Infektivnog odeljenja obavljeno je ukupno 19 pregleda pacijenata sa simptomima sličnim kovid infekciji pri čemu je njih 15 prvi put došlo iz tog razloga. Prema informacijama iz Doma zdravlja u Loznici je oko 30 hiljada građana vakcinisano prvom dozom neke od vakcina i malo joj nedostaje do 50 odsto vakcinisanih osoba. Pretpostavlja se da su velike vrućine, koje vladaju poslednjih dana, razlog smanjenja broja onih koji dolaze po vakcinu, ali su u ustanovi sve u svemu za sada zadovoljni stepenom zainteresovanosti građana za imunizaciju.

U Loznici je vakcinacija osim na centralnom punktu u Domu zdravlja organizovana na još sedamnaest vakcinalnih punktova u zdravstvenim stanicama i ambulantama tako da je vakcina dostupna svima. Za građane iz sredine gde nema ambulante organizovan je autobuski prevoz do prvog punkta, a vakcinacija je organizovana i u većim ovdašnjim kompanijama. Do sada među vakcinisanima uglavnom prednjači radno sposobno tanovništvo i stariji od 65 godina, međutim, potrebno je da se promoviše vakcinacija među mladima i napravljen je plan kojim će se na tome raditi. Građani su do sada najzainteresovaniji za Fajzerovu i kinesku sinofarm vakcinu. Loznica je pogranični grad pa je od 3. juna veliki broj građana susedne BiH dolazio po vakcinu. Bilo je dana, kažu u Domu zdravlja, kada je davano po hiljadu doza dnevno, a do sada je ovde vakcinisano između šest i sedam hiljada osoba sa leve obale Drine.

Što se tiče Mačvanskog okruga korona se ovih dana pojavljuje u tragovima pa su u sredu potvrđena dva pozitivna uzorka, po jedan u Šapcu i Krupnju dok ih u ostalih šest mesta nije bilo. Prema podacima šabačkog Zavoda za javno zdravlje u okrugu je jedan oboleli manje i ima ih ukupno šesnaest. U Šapcu boluje šest građana, Krupnju tri, Loznici, Malom Zvorniku i Vladimircima po dva, Bogatiću jedan, a nemaju ih samo Koceljeva i Ljubovija.

