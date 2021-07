MILICA REKORDERKA! ZA DAN ZARADILA 15.000: Čačanka nabrala neverovatnih 136,5 kilograma malina (FOTO)

LUČANI - Berba malina je u punom jeku, a vredni radnici još od ranih jutarnjih sati su među vrstama i na svojim pozicijama. Poznato je da maliniri svake godine muče veliku muku kako pronaći dobre berače kojih je sve manje, ali jednom vlasniku u dragačevskom selu Milatovići baš se psorećilo.

Milica Radulović iz Čačka u malinogrojima zapadne Srbije definitivno je beračica rekorderka, jer je za jedan dan uspela da nabere čak 136,5 kilograma malina.

"Pre sam držala rekord od 130 kilograma za dan, a sada je on oboren i nabrala sam oko šest kilograma više. Nije lako to ostvariti, ali branje počinjem ujutru u pet, a završavam oko osam sati uveče. Nisam pušač i retko pravim pauze, tako da kad se sve to uzme u obzir rezulatat ne izostaje. Jako je važno i kakav je malinjak i koliko je krupna malina, da bi se ovoliko nabralo. Ne može to svaki dan", rekla je Milica za RINU.

Ova sezonska radnica za ponos mislila je na sve, pa tako kanticu drži oko pasa kako bi joj obe ruke bile slobodne za branje, a crvenih plodova unutra što više. Motivacija za ovako vredan i požrtvovovan rad u otežanim uslovima svakako je dobra dnevnica. Ona zaradi upravo onoliko koliko ubere, a imajući u vidu njenu umešnost dnevnica je više nego odlična.

"Kad sam oborila ovaj najnoviji rekord zaradila sam za dan 15.000 dinara. Računica je jasna jer sam se pre početka dogovorila sa gazdom da se bere po kilogramu i to košta 90 dinara. Koliko muzike, toliko i para u mom slučaju. Ove godine cena malina je dobra, pa je dobra i naša dnevnica. Ono što mi daje dodatni vetar u leđa jeste pošten gazda koji zna da ceni moj trud, pa uvek kad naberem mnogo, da mi još i lep bonus na tu cifru. Poštuje moj rad i ceni mene kao osobu i to je najvažnije. Tako smo zadovoljni i mi berači, ali i vlasnici", kaže kroz osmeh Milica.

Kako kaže, visoke temperature teško padaju, ali su neizostavni rekviziti u malinjacima peškiri, beli šeširići i hladna voda i tako se prilagođavaju vrelini. Njen tempo je jako teško postići, jer prosečan berač može da ubere skoro tri puta manje. Ako na kraju dana završe na broju oko 80 kilograma, pun je pogodak.

