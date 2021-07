GRAD VELIČINE JAJETA I ČUDNOG OBLIKA PADAO U IVANJIČKOM KRAJU: Obilna kiša pokrenula i klizišta, ne pamti se ovakvo nevreme VIDEO

Ni najstariji meštani ivanjičkih sela Vučak i Gleđice ne pamte nevreme kao što je danas pogodilo njihova domaćinstva.

Obilne podavine pokrenule su klizište na dva mesta, a lokalni putevi su potpuno uništeni.

- Uz jaku kišu padao je i grad skoro veličine jajeta, ali čudnog oblika. To su bukvalno bile male ledenice sa neba. Šteta u malinjacima je velika, a ono što smo do sada nabrali ne možemo da odvezemo do kupaca jer nam je oštećen put, pa se plašimo da i to ne propadne. Putevi su potpuno uništeni, pokušavamo sami da očistimo koliko možemo da bi osposobili bar da može proći putničko vozilo - izjavio je za RINU Blagomir Luković iz sela Gleđica.

Malinjaci, kao i prilazni putevi desetkovani su i u selu Vučak.

Poplavljeni su prilazi do pojedinih kuća.

- Bujica je iznela zemlju i granje na put pa se ne može nigde. Mašine su trenutno na terenu, pa se nadamo da tokom noći neće biti novih padavina i da će situacija normalizovati, da će put biti pročišćen. Nevreme se dogodio u popodnevnim satima, kao da se nebo otvorilo, izuzetno jak pljusak praćen gradom - kaže Rade Milovančević iz sela Vučak.

