NEČUVENO U SRBIJI! Srndać teroriše ljude u okolini Kruševca, pomahnitala životinja povredila šestoro, među kojima i decu (VIDEO)

Pomahnitali srndać napao je najmanje šest lica u okolini Kruševca.

Slučaj koji ne pamte ni lovci događa se u poslednjih 10 dana na teritoriji sela Pepeljevac kod Kruševca, ali meštani svedoči da je srndać upadao u dvorišta porodičnih kuća i u zaseoku Bekčići, selima Cerova i Lukavac.

Meštanka Pepeljevca Zorica Živadinović (63) bila je prva žrtva srndaća, povređena je 15. jula u bašti dok je čupala luk. Na sreću, tu je bila sa suprugom, pa su zajedno uspeli da se odbrane.

- Krenuo je na mene, izboo me je, pa sam uspela nekako da ga uhvatim za rogove, dok nije pristigao muž - svedoči Zorica Živadinović za "Novosti".

- Muž ga je isto uhvatio za rogove i srndać je ponegao kada je pušten. Uspeo je ipak da mi nanese tri uboda na nogama, imam i posekotine. I muž je povređen. Još uvek primam terapiju, redovno me previjaju.

Zorica svedoči da za 40 godina koliko živi u Pepeljevcu nikada slično nešto nije doživela, ali ni čula.

Na drugom kraju sela, u dvorište je iz šipražja uskočio srndać i napao dve maloletne devojčice, Saru (6) i Višnju (10). Njihov otac, Igor Velinov kaže da je se sve odigralo u petak.

- Došao sam sa posla negde oko 19 sati, otišao da se tuširam i čuo decu da vrište - priča Igor Velinov.

- Izleteo sam napolje i video srndaća. Preskočio je bazen, Saru je udario u leđa, iscepao joj glavu. Višnja je počela da brani sestru, pa je i nju rasekao po stomaku. Na sreću, bilo je još tu dvoje dece od moje sestre, uspeli su da pobegnu. Uhvatio sam srndaća za rogove dok se sva deca ne sklone na sigurno i pustio. Odmah je uleteo u lug i dalje ka bagrenjaku pobegao.

Velinov, koga je srndać uboo u šaku i povredi palac na stopalu, navodi da je u krugu od oko 600 do 700 metara bilo još dva do tri slučaja napada srndaća.

- Kad je sestra pala, mislila sam da se onesvetila, ali ona se pravila da je u nesvesti, jer je tako videla na crtanom filmu - kaže Višnja Velinov.

- Mene je povredio kada sam se pala kod vrata.

U Lovačkom udruženju Kruševac navode da su preduzeli sve potrebne mere kako bi što pre uhvatili srdnaća. Dodaju da su informaciju o napadu na devojčice dobili preksinoć, kao i da je u nedelju ujutro stigla vest da je povređena i jedna devojka.

- Naša lovočuvarska služba je stalno na terenu,izlazimo tri puta u toku dana, kada je aktivnost srneće divljači najveća. Prema svim informacijama koje imamo i na osnovu spriče svedoka, odnosno načina na koji je izvršen napad, 100 posto smo sigurni da je u pitanju srndać koji je neko vreme bio čuvan od strane ljudi - navodi Milomir Civić, upravnik Lovišta “Rasina” u Kruševcu.

- Takvo ponašanje, gde divljač ulazi u selo, dvorište, nema strah od čoveka, nije uobičajeno za divljač u prirodi. Sa tim se do sada nismo susretali i sva je prilika da je u pitanju srndać čuvan do nekog trenutka, pušten ili je pobegao. Taj srndać je umiljat, mazi se, ali je krajem jula počela sezona parenja, kada kod muških jedinki prorade hormoni i oni menjaju ponašanje. Čak čoveka koji je do juče čuvao može da napadne.

Veliku prepreku lovcima da uhvate srndaća predstavlja i teren. Čak 70 posto zemlje od reke Pepeljuše do sela Pepeljevac je pod zasadima kukuruza, zbog čega je preglednost vrlo mala. U Lovočuvarskom udruženju apeluju na meštane da budu oprezni, da odmah jave ukoliko primete srndaća. Ujedno napominju da mladunčad bilo koje divlje životinje nikako ne uzimaju na čuvanje, jer su nemila dešavanja posledica želje ljudi da čuvaju srnu kao kućnog ljubimca.

LOV NA DIVLJAČ O “divljanju” srndaća u okolini Kruševca obavešteni su i Zoohigijenska služba JKP Kruševac koja ima nadležnost hvatanja životinja u naselju, veterinarska inspekcija i Veterinarski institut u Kraljevu. Lovočuvari su dobili zeleno svetlo da izluče divljač iz lovišta. Dozvolu za odstrel imaju u granicama lovišta. Ne isključuje se mogućnost da srndać ima i neku bolest ili besnilo.

