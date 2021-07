ZAVRŠENO MOTOČAŠĆE 2021: Koncert Kerbera kao kruna bajkerskog skupa u Loznici (FOTO)

Velikim koncertom niške rok grupe "Kerber", na platou između železničke i autobuske stanice u Loznici, završen je dvodnevni bajkerski skup "Motočašće 2021" čiji su domaćini bili članovi lozničkog Moto-kluba "Blek dragons".

Na dvodnevno druženje došao je veliki broj motociklista iz Beograda, Šapca, Valjeva i ostalih gradova Srbije, ali i iz susedne Bosne i Hercegovine. Za njih je prvog dana osim "ića i pića" organizator priredio i rok svirke grupa "Crna strela" iz Lešnice i "Infuzije"iz Bratunca (BiH), trija u kome rokenrol "praše" otac i dva sina.

Subotu je obeležio veliki defile "ljutih" mašina koje su, u pratnji policije, prozujale od Loznice do Banje Koviljače, a onda je u povratku kolona dvotočkaša prošla centrom grada. Defile je privukao pažnju Lozničana, a mnogi su izašli na prozore i terase da čuju šta to "grmi". Posle nastupa predgrupe, lokalnog benda "Solo" nastupila je grupa "Kerber" koja traje već četiri decenije i koje su se Lozničani uželeli jer je poslednji put u Loznici svirala pre gotovo četvrt veka. "Kerber" je uz veliku podršku publike svirao oko dva sata podsetivši na svoje naveće hitove, od "Mezimca", preko "Ratnih igara" do "Čoveka od meda", "Seoba" i ostalih pesama.

Motočašće je dobro prošlo na zadovoljstvo organizatora, koji su imali veliku podršku grada, i gostiju koji su puni reči hvale. Inače, bajkeri su uoči skupa kompletan prostor između železničke i autobuske stanice uredili i očistili tako da sada izgleda mnogo bolje nego pre njihovog ovogodišnjeg druženja.

