GRAD OMLATIO LETINU, A NA PIJACI JAGMA ZA ONIM ŠTO JE OSTALO: Na leskovačkoj tržnici potražnja veća od ponude, cene otišle u nebo

Kilogram paradajza na leskovačkim pijacama košta od 100 do 150 dinara, paprike bele duguljaste od 70 do 90 dinara, babure za turšiju od 120 do 150 dinara, a crvene za ajvar čak od 150 do 200 dinara po kilogramu, a potražnja je veća od ponude.

„Nema robe, sve je uništilo nedavno nevreme, a Leskovčani navalili jer se boje daljeg poskupljenja“, kaže za JuGmediu jedan od proizvođača.

Kilogram krastavaca je 70 dinara na pijacama

Kilogram lubenice košta od 25 do 30 dinara, a dinje 60 do 90 dinara, dok kruške “karamanke” 200 dinara.

Za razliku od pre mesec dana kada su leskovački proizvođači paradajza protestovali zbog niske otkupne cene od, kako su tvrdili, 10 do 15 dinara, deleći ga besplatno Leskovčanima, sada su otkupne cene porasle za tri pa i više puta i skoro da su se izjednačile sa pijačnim cenama.

Tako sada otkupljivači plaćaju belu duguljastu papriku 70 dinara po kilogramu, „ajvarušu“ 100 do 120, a paradajz od 100 do 120 dinara, dok krastavac košta 60 dinara.

„Proizvođači su pre mesec dana malo izmanipulisali javnost jer u vreme kada su prvi put besplatno delili paradajz, mi smo ga u otkupu plaćali od 25 do 30 dinara“, tek sada pristaje da da izjavu jedan od leskovačkih otkupljivača.

(Kurir.rs/Jugmedia.rs, M. Ivanović)