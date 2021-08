U BUDIMPEŠTI POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU RPK KRUŠEVAC I CECZ: Podrška RPK Kruševac privrednicima Rasinskog okruga

PKS RPK Kruševac i CECZ Budimpešta potpisali novi sporazum o saradnji u Budimpešti.

- Kineska Centralnoevropska logistička zona CECZ organizovala je poslovni sastanak sa predstavnicima PKS-RPK Kruševac. Tom prilikom organizovano je i potpisivanje Sporazuma o saradnji radi pripreme organizacije poslovnih onlajn sastanaka i događaja koji su namenjeni drugoj polovini 2021. godine.

foto: Kurir/Ž.M.

Sporazum je potpisan u ime PKS RPK Kruševac v.d. direktora Maja Marković, a u ime direktorke CECZa Nensi Đin, saopštila je RPK Rasinskog okruga. Na poslovnim sednicama je, u cilju kontinuiteta, aktivno učestvovao Predrag Vukićević, predsednik Skupštine grada Kruševca i prethodni direktor RPK Kruševac.V.d. Direktorka PKS RPK Kruševac Maja Marković uručila je nagradu “Kapetan

Miša Anastasijević” kineskoj Centralnoevropskoj logističkoj zoni CECZ Co u Budimpešti za jačanje prijateljskih odnosa i promociju ekonomske saradnje.

foto: Kurir/Ž.M.

Tokom boravka u Budimpešti održana je prezentacija onlajn poslovnih susreta i sajmova za drugu polovinu 2021. godine.

- Za privrednike Rasinskog okruga, od 30. avgusta do 3. septembra, planiran je Onlajn izvozni sajam – Huzhou(Nanxun) Export Commodities Online Fair (Electromechanical ), a zatim 8. septembra Kineski međunarodni sajam za investicije i trgovinu (China International Fair for Investment and Trade, Xiamen).

foto: Kurir/Ž.M.

Od 11. do 15. oktobra biće održan Sajam roba za domaćinstvo i široku potrošnju Fošan (Foshan Household Product Online Fair), a od 8. do 12. nobembra Onlajn izvozni sajam Zhejiang (Zhejiang Commodities Online Fair). Onlajn izvozni sajam Šandong (Shandong Export Commodities Online Fair) će biti organizovan od 13. do 17. decembra, kaže Maja Marković, vd direktorka RPK Rasinskog okruga.

Kurir.rs/Ž. M.