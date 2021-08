Gradimo budućnost Vrbasa

Opština Vrbas, koja u stopu prati razvojnu politiku Republike Srbije, na dobrom je putu da ponovo postane važan privredni centar. Prema rečima Predraga Rojevića, predsednika ove opštine, lokalna samouprava kontinuirano ulaže u oblast infrastrukture, zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta, intenzivno se zalaže za privlačenje novih domaćih i stranih investicija, a samo ove godine investira 1,5 milijardi dinara u 20 projekata koji će obezbediti bolji i kvalitetniji život stanovnicima svih naseljenih mesta u opštini.

Predrag Rojević, diplomirani ekonomista po struci, u prethodnom mandatu na mestu savetnika predsednika opštine Vrbas, a od 2020. godine predsednik ove opštine, otkrio je sa kakvim se sve izazovima susreće u svom poslu, koje su to najznačajnije investicije učinile Vrbas boljim mestom za život i šta je ono što Vrbašane očekuje u narednom periodu.

foto: Opština Vrbas

Biti predsednik opštine velika je odgovornost. Koliko Vam ova funkcija predstavlja izazov?

„Izazov je služiti svojim sugrađanima i kroz investicije koje unapređuju njihov život, pružiti im pažnju koju zaslužuju, jer upravo oni su ti koji uplaćuju novac u opštinski budžet, te je, samim tim, neophodno stvoriti ambijent i uslove da oni i njihova deca žive bolje. Srpska napredna stranka i predsednik Srbije Aleksandar Vučić postavili su progres Srbije i svakog grada kao svoj ključni prioritet, a Vrbas nastoji da prati razvojnu politiku države. Ove godine investiramo 1,5 milijardi dinara u 20 projekata koji će obezbediti bolji i kvalitetniji život stanovnicima svih naseljenih mesta u opštini. Od navedenog iznosa, predvideli smo ulaganja od 365,6 miliona za vrtiće, osnovne i srednje škole, za sport se izdvaja 99,9, poljoprivredu 59,8, zdravstvo 35, kulturu 78, životnu sredinu 41,5, a za socijalnu i dečiju zaštitu 110,4 miliona dinara.“ Šta je ono što ste zatekli kada ste preuzeli funkciju predsednika?

„Uprkos činjenici da još uvek moramo da vraćamo stara dugovanja, nastala u periodu pre dolaska Srpske napredne stranke na vlast, naše finansije su mnogo bolje i mnogo stabilnije. Mnogi projekti koji su bili napušteni i zaboravljeni, sada su postali realnost. Osam godina se Srpska napredna stranka borila da grad izvuče iz finansijske provalije u kojoj smo ga zatekli 2013. godine, s dugom od 1,6 milijardi dinara. I danas napokon, mada još uvek vraćamo nasleđene dugove, možemo reći da se naš grad kreće u pravom smeru. To potvrđuje činjenica da smo od usvajanja budžeta u decembru prošle godine, naše prihode uvećali za više od pola miliona evra. Nije to bio lak posao. Grad smo nasledili bez ijednog projekta, devastiran u svim segmentima, od uprave, do javnih preduzeća i ustanova. Morali smo sve da radimo od nule. Da pišemo projekte, pripremamo dokumenatciju, tražimo alternativne izvore finansiranja… Bili smo svesni da ogromno poverenje koje građani na izborima ukazuju Srpskoj naprednoj stranci na svim nivoima i u Vrbasu obavezuje sve nas, kao tim, da se borimo za interese građana. Svakog trenutka smo bili svesni obaveze da smo dužni da stvorimo uslove za bolji život svih stanovnika Vrbasa, Kucure, Ravnog Sela, Bačkog Dobrog Polja, Savinog Sela, Zmajeva. I zahvaljujući razumevanju i velikoj podršci predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Vlade Srbije i Pokrajinske Vlade, uspeli smo u tome. Vrbas danas ide u dobrom smeru!“

foto: Opština Vrbas

Kakav je tim Opštinske uprave i koliko Vam on pomaže u obavljanju funkcije na kojoj ste?

„Svaka adminstracija ima svoja ograničenja, ali svakodnevno radimo na tome da Opštinska uprava postane istinski servis građana, koji je posvećen rešavanju njihovih problema. Unapređujemo procedure, uvodimo nove sisteme kontrole izvršavanja zadataka, kako bismo građanima i privrednicima omogućili bržu i efikasniju uslugu. Svesni smo da se to ne može promeniti preko noći, ali svaki cilj je dostupan, svaka strategija je ostvariva ako su pririteti dobro postavljeni, a zahvaljujući timu ljudi sa kojima sarađujem, sve besprekorno funkioniše.“

foto: Opština Vrbas

Kako izgleda plan koji ste sebi zacrtali tokom trajanja Vašeg mandata i šta je ono što ste do sad uspeli da realizujete od navedenog?

„U svim naseljima renovirali smo veliki broj vrtića, škola, dečijih igrališta, sportskih terena, asfaltirali smo veliki broj ulica i svake godine uređujemo atarske puteve. Ove godine, kao što sam već napomenuo, uz podršku Republike i Pokrajine ralizujemo više od 20 projekata. Završavamo nov vodovod za naselja Savino Selo, Kucuru i Ravno Selo, završavamo projekte kanalizacije u nekoliko naseljenih mesta, rekonstruišemo nekoliko škola, a u četiri vrtića i najvećoj osnovnoj školi zamenićemo prozore i vrata, te ostvariti uštede od 40 odsto. Projekat je vredan 1,6 miliona franaka, odnosno oko 170 miliona dinara. Gradsku toplanu smo sa mazuta prebacili na gas, što rezultira očekivanjima da će oko 1.330 stanova i poslovnih prostora imati kvalitetnije i jeftinije grejanje, a takođe ćemo ostvariti i uštedu u budžetu opštine. U saradnji s Pokrajinskom vladom obezbedili smo 160 miliona dinara za izgradnju Doma kulture u Ravnom Selu koji je izgoreo 2016. godine. Iz pepela ćemo podići moderan Dom kulture od 600 kvadrata, sa multifunkcionalnom dvoranom sa 223 mesta. I među najvažnijim projektima, koje moramo posebno naglasiti jeste adaptacija Opšte bolnice u Vrbasu. U bolje uslove za lečenje Vrbašana investiramo 125,6 miliona dinara. Do kraja mandata planiramo da otvorimo novu radnu zonu i privučemo makar jednu stranu investiciju i otvorimo više stotina novih radnih mesta. Bolji život građana je naš imperativ!“

foto: Opština Vrbas

Kakvu saradnju imate sa pokrajinskim i državnim instiucijama i koliko Vam je ona važna za napredak opštine?

„Činjenica da je u periodu pre dolaska Srpske napredne stranke na vlast opština zadužena u visini od 1,6 milijardi dinara, umnogome ograničava naše razvojne planove. Zato izuzetna podrška Vlade Republike Srbije i Pokrajinske vlade, koju Vrbas dobija, ima presudan značaj za dalji razvoj opštine. Investicioni budžet opštine Vrbas za 2021. godinu iznosi 1,5 milijardi dinara. Većina ključnih projekata u oblasti komunalne infrastrukture, zdravstva, sporta, obrazovanja i kulture realizuje se uz podršku Republike i Pokrajine.“ Odliv stanovništva iz sela u velike gradove problem je sa kojim se mnoge opštine susreću. Na koji način se Vi borite sa tim i šta je ono što je u proteklom periodu urađeno u selima opštine Vrbas?

„Urpkos devastaciji koju je prošao nakon 5. oktobra, Vrbas i dalje ima potencijal da ponovo postane važan privredni centar. Zato nam je uz rekonstrukciju i izgradnju škola, vrtića, asfaltiranje puteva, rekonstrukciju i gradnju domova kulture, sportskih terena i sportskih hala, izuzetno važno privlačenje domaćih i stranih investicija, kako bismo otvorili nova radna mesta i zaposlili građane Vrbasa. Nadamo se da ćemo do kraja godine potpisati i Ugovore sa investitorima iz Nemačke i Indije, što bi obezbedilo dodatna radna mesta. Vrbas je jedna od važnijih železničkih i saobraćajnih raskrsnica. Gradimo put Sombor-Nakovo što će predstavljati veliko saobraćajno čvorište. Gradimo stanicu na trasi buduće brze pruge Budimpešta - Beograd. Izgradnja nove, brze pruge veoma je značajna za Vrbas i sve naše stanovnike i privrednike. Savremena pruga i moderni vozovi omogućiće lakše i brže putovanje Vrbašana. Vrbas je važan industrijski centar i za naš brži razvoj važno je obezbeđivanje kvalitetnijeg transporta roba i usluga. Uz to, nova pruga će omogućiti brže i efikasnije privlačenje stranih investicija i unapređenje privrednog ambijenta u našem gradu. Na taj način moći ćemo bolje da iskoristimo sve potencijale i mogućnosti razvoja koje obezbeđuju predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Srbije. Pored novih radnih mesta, izuzetno je značajno da nastavimo s ulaganjem u razvoj naših naseljenih mesta. Ulaganje u škole, vrtiće, puteve, domove zdravlja, obezbediće kvalitetnije uslove za život.“

foto: Opština Vrbas

Na koji ste projekat najviše ponosni, a koji je realizovan za vreme Vašeg mandata?

„Uz brojne projekte iz oblasti komunalne infrastrukture, završetak pozorišta je projekat od posebnog značaja na koji Vrbašani čekaju 30 godina. Građani Vrbasa, Ravnog Sela, Savinog Sela, Zmajeva, Kucure, Bačkog Dobrog Polja zaslužuju da u svom gradu imaju kulturne sadržaje po meri savremenog društva i savremenog čoveka i da ne moraju da idu do Novog Sada ili čak Beograda da pogledaju pozorišnu predstavu. Uz savremenu pozorišnu salu, Vrbašani će u sklopu završetka Doma kulture i izgradnje pozorišne dvorane, dobiti i nov trg u centru grada, jer je odobren i novac za rekonstrukciju centralnog Gradskog trga Nikole Pašića.“

foto: Opština Vrbas

Govoreći o planovima za budućnost, šta je to što biste najviše voleli da se realizuje u narednom periodu i po čemu biste želeli da bude upamćen Vaš mandat?

„Vrbas želi da bude grad velikih perspektiva, velikih mogućnosti i potencijala za svoje građane, grad iz kog ljudi ne odlaze, nego ga vide kao odlično mesto za život i karijeru. Zato je važno da stalno govorimo, razmišljamo i radimo na realizaciji investicija, da gradimo nove ulice, da završimo poslove na gradnji i modernizaciji vodovodne mreže za sva sela. Da govorimo o novim školama, novim bolnicama, novim putevima i novim fabrikama. Putevi i fabrike obezbeđuju prosepritet, nova radna mesta, bolji život. I dobro je znati da Vrbas nije sam, već da ima veliku podršku predsednika Srbije, Vlade Srbije i Pokrajinske vlade.“

Opština Vrbas