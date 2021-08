KILO SUVE ŠLJIVE, 2 KILA MESA: Bez cene od 40 dinara ove godine niko neće ni da pregovara

BEOGRAD - Šljiva zlata vredna! Otkupna cena ovog voća prošle godine je iznosila oko 12 dinara za kilogram, a sada bez 40 neće niko ni da pregovara.

Voćari kažu da će za rakiju ona biti više od 40, za sušenje oko 50, a konzumna će u otkupu ići i do 60 dinara. Potražnja za šljivama je velika i proizvođači ne pamte ovakvu godinu. Mnoge šljive su podbacile, grad ih je uništio, ali i kasni mraz, pišu Novosti.

- Za rakiju će šljive biti najmanje, jer će biti mnogo skupa - rekao je Goran Simić iz Gornjeg Crnjiljeva kod Osečine.

- Ima malo šljiva, hladnjačari i izvoznici dižu cenu zelene i konzumne šljive. Robe nema dovoljno, a sada je već sigurno da će cena sušene šljive u radnji biti od 600 do 800 dinara. Ne pamtim da je toliko bila, jer mi sada dajemo šljivu bez koštice za 350 do 400 dinara. Prerađenu i osušenu. Branu šljivu sada prodaju za 50 dinara, a takva će biti cena i one koja se koristi za sušenje. Nisam do sada video da ljudi iz Blaca dolaze kod nas, u valjevski kraj, da kupuju čačansku lepoticu. Situacija sa šljivom sada je kao sa kupinom i malinom. Malo ih ima i visoka je cena.

Prema rečima Simića, koji ima svoj voćnjak, ali i preradu, realno bi bilo da cena šljive bude svake godine oko 30 dinara. I 25 dinara za kilogram bi bilo u redu.

- Nije dobro što je jedne godine 12 dinara, a sledeće 50 - smatra Simić. - Meni kao proizvođaču odgovara, jer imam 100 tona robe, ali kao prerađivaču - ne. Ovakav raspon cena nama se obije o glavu, jer ona 10 godina bude maltene džaba, a onda jedne bude ovako visoka. Za sušenje i rakiju, ona počinje da se trese i skuplja već od 20. avgusta. Za konzum se sada bere i prodaje. Prošle godine smo imali dovoljno šljiva za naše potrebe, ali ove ni približno neće biti. Plašim se da neće biti ni za mene dovoljno. Godišnje prodam oko 200 tona, a ove neće biti ni 100.

Voćari kažu da će biti "čupavo" kod otkupa i da je i sada velika borba da se dođe do ploda. Prerađivači brinu najviše, jer im treba za rakiju i sušenje.

- Da bi se izbegle nestašice, jedina nada je da će ljudi manje kupovati sušeni plod zbog cene - govori Simić. - Kada budu videli da će kilogram suve šljive koštati kao dva kilograma mesa, očekujemo da će manje trošiti. Suva šljiva bez koštice će sigurno biti oko 800 dinara u prodavnicama.

Srbija je na nekom 32. mestu u svetu kada je reč o proizvodnji suve šljive. Na prvom mestu je Čile.

- Nama deluje da smo veliki proizvođači, ali nismo - kaže Simić. - Ipak, imamo najbolji ukus suve šljive na svetu. Naročito valjevski kraj, jer je iz Osečine sve i krenulo. Ovde ima više od 40 sušara i pet velikih pogona. Osečina je jedino selo u Srbiji kada govorimo o sušarama za šljivu.

Kurir.rs/Večernje novosti