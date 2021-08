VAKCINACIJA PROTIV KORONE, ISTINE I ZABLUDE: Evo šta kaže dr Antić iz Vranja

Direktorka Zdravstvenog centra Vranje, dr Ljiljana Antić više puta do sada je istakla da je vakcinacija dece i mladih osnovni prioritet i da svi moramo da radimo na tome kako bi mirno dočekali jesen.

Međunarodni dan mladih koji se u svetu i kod nas obeležava danas, 12. avgusta je još jedan dobar povod da na najbolji mogući način skrenemo pažnju na ulogu koju mladi imaju u našem društvu, na njihove potrebe i odgovornost koju nose sa sobom, ali i na značaj brige o njihovom zdravlju, naglasila je dr Antić. Ona je napomenula da je ZC Vranje pripremio online prezentaciju na temu "Vakcinacija, istine i zablude", zasnovanu na naučnim, stručno utemeljenim činjenicama.

"Vakcinacija mladih između 12 i 18 godina uoči početka škole, organizovanih sportskih i ostalih aktivnosti mladih koje počinju istovremeno sa polaskom u škole dodatno nas obavezuje da omogućimo vakcinaciju i apelujemo na tinejdžere da se vakcinišu u što većem broju.

U tom smislu mi u Zdravstvenom centru Vranje nismo sedeli skrštenih ruku. Pripremili smo online prezentaciju na temu "Vakcinacija, istine i zablude", zasnovanu na naučnim, stručno utemeljenim činjenicama koje upravo doprinose da svima budu jasne egzaktne medicinske činjenice u odnosu na mitove i dezinformacije koje kruže internetom i u laičkim krugovima, a tiču se vakcina i vakcinacije protiv korona virusa. Akcijom kojom ćemo na više nivoa i u različitim oblicima tokom druge polovine meseca avgusta i početkom septembra edukovati, ali pre svega razgovarati sa našom omladinom ima za cilj povećanje broja vakcinisanih mladih u našem gradu", istakla je dr Ljiljana Antić.

Prezentaciju koju će pratiti flajeri sa istom tematikom pripremio je i uobličio koordinator za masovnu imunizaciju stanovništva Zdravstvenog centra Vranje, dr Nikola Trajković. U prezentaciji su i odgovori na pitanja koja najviše interesuju mlade kao što je "Da li vakcine izazivaju sterilitet?".

"Trudio sam se da svojim mladim sugrađanima na vrlo jednostavan, a opet stručan način dam odgovore na neka od pitanja koja se stalno iznova javljaju u široj javnosti, a na žalost odgovori na njih se tumače na nestručan način, od nestručnih ljudi i bliski su pre "teoriji zavere", nego dokumentovanim naučnim istinama.

U prezentaciji odgovaramo na pitanja koja najviše interesuju mlade kao što je "Da li vakcine izazivaju sterilitet?", preko onih pitanja koja se tiču same vakcine (pre svega mislim na Fajzerovu vakcinu koja je od Svetske zdravstvene organizacije preporučena mladima i koja je dostupna kod nas), kako su one napravljene tako brzo, do informacija koje se upravo tiču bezbednosti i očuvanja zdravlja mladih", ističe dr Nikola Trajković. Prezentacija " Vakcinacija, istine i zablude", biće online distribuirana svim osnovnim i srednjim školama, akademskim obrazovnim ustanovama, medijima.

"Činjenica je da se virus toliko proširio da ne postoji mogućnost da se ne zarazite ukoliko niste vakcinisani, a jedini način da se stekne imunitet je kroz infekciju ili vakcinaciju. Nijedna vakcina nema posledice, koje bi po svojoj ozbiljnosti mogle biti blizu onima koje može imati koronavirus. Ne dozvolite da nas lenjost i dezinformacije skupo koštaju i kao pojedince i kao narod i kao civilizaciju!", ukazuje i apeluje dr Nikola Trajković.

Prezentacija " Vakcinacija, istine i zablude", kao i prateći flajeri biće online distribuirani svim osnovnim i srednjim školama, akademskim obrazovnim ustanovama, medijima i ukoliko to epidemiološke mere dozvole, vodeći računa o bezbednosti, ovog i narednog meseca organizovaćemo događaje u saradnji sa tradicionalnim partnerima Kancelarijom za mlade, Crvenim krstom, Domom za učenike srednjih škola, obrazovnim ustanovama i sekretarijatom za obrazovanje na teritoriji Grada Vranja, kako bi mladi imali priliku i da u direktnom razgovoru sa dr Nikolom dobiju odgovore na svoje nedoumice, napominju iz ZC Vranje.

Prezentacija "Vakcinacija, istine i zablude" je namenjena informisanju šire javnosti o dokumentovanim otkrićima u istraživanju vakcina protiv koronavirusa.

