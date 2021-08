JOVAN JE MLADA NADA SRPSKOG MAČEVALIŠTA: Svaki dan naporno vežba po 4 sata, uči psihologiju i nada se OLIMPIJSKOJ MEDALJI

Zaječarac Jovan Jovanović šampion je Srbije u mačevanju, a pored toga što vežba po četiri sata dnevno, stiže i da se posveti učenju psihologije.

Svojoj kolekciji medalja Jovan je ovog leta dodao i zlato sa šampionata države.

Ponosan je na odličja sa juniorskih i kadetskih takmičenja, kao i na osvojeno 12. mesto na Svetskom prvenstvu u Egiptu.

On kaže da je to zahtevan sport koji traži maksimalnu koncentraciju, fizičku i mentalnu snagu jer su treninzi naporni, traju i do četiri sata dnevno, od zagrevanja, vežbi snage i koordinacije nogu, do sparingovanja.

"Prvo što vas trener nauči je mačevalački stav., kretanje napred i nazad, najprostije napade što se tiče rada nogu i najprostije parade i akcije mačem koje se rade sečivom, pa se posle polako nadograđuje", kaže mladić, koji je član Mačevalačkog kluba „Pobednik“ u Beogradu, ali trenira u Americi, gde je pre šest godina i otkrio čari mačevanja.

Tokom raspusta u Zaječaru, Jovan trenira u školskoj sali u komšiluku. Veruje da će poput svog idola Limara Gaskona i on stići do olimpijskog zlata, možda već na igrama u Parizu.

"Počeću da se takmičim na internacionalnim takmičenjima, da sakupljam poene, pa se nadam da ću da odem na Evropsko prvenstvo u februaru i Svetsko prvenstvo u aprilu, a možda za tri godine odem i na Olimpijadu", optimističan je Jovan koji, iako živi na drugom kontinentu, svim srcem igra i navija za svoju domovinu Srbiju.

Najveća podrška su mu baka i tetka Suzana, koje ne propuštaju nijedno Jovanovo takmičenje.

