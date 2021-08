ARILJSKI MALINARI ZADOVOLJNO TRLJAJU RUKE: Ove godine cena rekordna, sad njih 50 besplatno idu na more DOŠLO VREME ZA OPUŠTANJE

Ivanjica – Iako je cena crvenog zlata ove godine rekordna, malinari su mnoge muke preturili preko leđa dok nisu zaradili novac. Strepeli su mesecima od mraza, kiše i suše.. bili od jutra do sutra na imanjima. Sada kad je berba završena, a oni napunili dzepove vreme je za odmor. Čeka ih letovanje u Grčkoj i to besplatno, jer je Asocijacija malinara za svojih 50 članova obezbedila petodevni boravak u Paraliji.

„Znamo da dosta naših članova nikad nije bilo na moru. Nemaju vremena jer im skoro čtavo leto prođe u malinjacima. Ogroman je to rad i uvek je bila muka oko cene i malinarim nije bilo ni do mora, ni do čega. Sada je situacija bolja i nakon napornog rada, mogu sebi da priušte odmor. Za letovanje im je potreban samo pasoš, potvrda o vakcinaciji ili negativan pcr test. Ima mesta za pedeset malinara iz svih delova Srbije“, izjavio je za RINU Dobrivoje Radović predsednik Asocijacije malinara Srbije.

On dodaje da malinari imaju razloga da budu zadovoljni jer je konačno došlo i njihovih pet minuta. Ako se uzme u obzir trenutno stanje na svetskom i evropksom tržištu, srpsku malinu očekuje ogromna potražnja i odlična cena i naredne godine.

„Sledeće sezone bi kilogram mogao da košta i više nego ovog leta. Nestašica je malina na globalnom nivou, a dodatni benefiti za nas je otvoreno skandinavsko tržište, tako da voće iz Srbije nikad nije bilo traženije. Rod jeste manji, ali je sada idealna prilika da se zameni sadni materijal. Kupovinu sadnica resorno ministarstvo subvencioniše sa 90 odsto“, naglasio je Radović.

