POVRATNICI S LETOVANJA IZ CRNE GORE PUNE KOVID AMBULANTE U BEOGRADU I NIŠU: Oboljevaju čitave porodice, ima i dece!

Broj novozaraženih koronom nastavlja da raste, a u Beogradu je povećan broj povratnika sa letovanja koji se javljaju na prvi pregled, dok je u Nišu zvanično počeo četvrti talas koronavirusa!

Dr Vesna Stević iz kovid ambulante Doma zdravlja Savski venac za Kurir televiziju kaže da je simptomatologija slična onoj od ranije, povišena temperatura između 37 i 38 stepeni.

"Malo je njih sa visokim temperaturom, nekim od simptoma respiratorne infekcije gornjih disajnih puteva i stomačnim problemima", naglasila je dr Stević.

Kako je dodala, sve je manje pacijenata koji gube čula ukusa i mirisa.

01:49 POČEO 4. TALAS KORONAVIRUSA U NIŠU

U Nišu je poslednjih nekoliko dana takođe povećan broj pregleda u kovid ambulanti i iznosi oko 500 na dnevnom nivou. Broj zaraženih je četrdesetak, većina su povratnici sa letovanja, a među njima ima i dece.

Direktor Doma zdravlja Milorad Jerkan naveo je da je četvrti talas koronavirusa prisutan u Nišu već 20-ak dana.

"Primetno je povećan broj pozitivnih, između 35 i 40 dnevno. Najčešće su to ljudi koji letuju u Crnoj Gori, to su čitave porodice. Imamo i pet do šest sugrađana između deset i 14 godina", rekao je dr Jerkan i dodao da je prokuženost u Nišu izrazito visoka, oko 75 odsto.

