RETKA VRSTA IZ PORODICE VEVERICA: 39 tekunica spaseno vraćanjem u Subotičku peščaru

Tekunice iz porodice veverica u Srbiji su strogo zaštićene, u Subotici ih tokom avgusta premeštaju u zaštićeno područje "Subotičke peščare", u blizini Jasenovačke šume. Sa njiva u Čantaviru i Bikovu, na bezbedno stanište, a do sada je premešto 39 jedinki.

U JP Palić-Ludaš kažu, da zahvaljajući višegodišnjim aktivnostima tog preduzeća, sa nadležnim institucijama iz Srbije za zaštitu životne sredine, sada je vraćeno u prirodno stanište 39 tekunica, posle višegodišnjih priprema.

Radi se o vrsti glodara iz porodice veverica, a zajedno s pegavom tekunicom su jedine vrste tog roda, koje naseljavaju Evropu.

"Naša čuvarska služba je sasvim slučajno našla koloniju takvih veverica, na njivama u Čantaviru. Preoravanje njiva za njih je pitanje opstanka, ako su u zimskom snu, kod jesenjeg preoravanja ugine čitava populacija tekunica sa njive, a preti im i opasnost od otrova, koji se postavljaju za glodare", kaže Oto Sekereš, šef čuvarske službe u JP Palić Ludaš.

foto: Subotica info

Ističe da tokom premeštanja nije došlo do povređivanja jedinki, a čuvarska služba upravljača je organizovala i dohranu zaštićenih tekunica i zaštitu od abiotičkih faktora. Pre 7 godina upravljač "Subotička peščara" počeo je da obezbeđuje uslove za opstanak tekunica, pošto je 2000. godine, površina tog zaštićenog područja delom preorana.

"Čuvanje će biti obezbeđeno dok se jedinke ne aklimatizuju i zauzmu pripremljeno stanište, a premeštaju se sa lokacija van zaštićenih područja. Markiramo ih čipovima, za nastavak istraživanja te vrste, a teren za prijem tekunica u „Subotičku peščaru” je pripreman godinama, sa nadležnim institucijama i ustanovama, ističe Sekerš.

Izbušene su rupe, postavljene mreže, tekunice se hvataju uz pomoć kaveza sa postavljenim mamcem, a to su jabuke, a na taj način je spaseno 39 tekunica. One žive pod zemljom, u mreži hodnika koje kopaju same, asada se premeštaju u zaštićeno stanište, sa lokacija koje su van zaštićenih područja i ekoloških koridora.

Tekunice mogu biti duge do 20 cm težine do 400 g. Imaju snažne nožne prste i duge nokte, izduženo telo i kratak rep, žive u porodičnim kolonijama, a mreže u podzemnim tunelima same kopaju. Za vreme zimskog sna, temperatura im spadne i do 0 °C, a hrane se i nekim vrstama gusenica i skakavaca. Tekunice su značajne za ekološki sistem, jer stvaraju uslove da i mnoge druge stepske životinje žive na tim prostorima.

Kurir.rs/N.H.