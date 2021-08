APEL PIROTSKIH VATROGASACA GRAĐANIMA: Ne palite vatre po njivama da ne izazovete katastrofu

Odeljenje za vanredne situacije u Pirotu apelovalo je na građane da ne pale suvu travu, nisko rastinje i ostatke po njivama, jer na taj način mogu izazvati požare na otvorenom i pričiniti veliku materijalnu štetu na objektima i šumama, ali istovremeno mogu ugroziti svoju ili bezbednost drugih ljudi.

Podsećaju da je zabranjeno bilo kakvo loženje vatre na otvorenom i na udaljenosti 200 metara od ivica šuma, osim na vidno obeleženim mestima, koja su za to predviđena. Za nepoštovanje odredbi Zakona o zaštiti od požara, za fizička lica su predviđene novčane kazne od 10 do 50 hiljada dinara, dok pravna lica mogu biti sankcionisana sumom od 300.000 do milion dinara.

Ukoliko dođe do požara na otvorenom, potrebno je pozvati 193, a ako se radi o požaru manjeg intenziteta građani mogu i sami da pokušaju gašenje, uz brigu o svojoj i bezbednosti drugih. Odeljenje za vanredne situacije kontroliše poštovanje mera za zaštitu od požara, što znači da će biti pokrenut postupak protiv svih koji se ne pridržavaju propisa - poručuju u Policijskoj upravi, tačnije u Odeljenju za vanredne situacije u Pirotu.

Inače, proteklih godina je bilo više slučajeva samopovređivanja vinovnika poljskih požara, a u selu Barje Čiflik smrtno je stradala jedna osoba u požaru koji je sama izazvala.

kurir.rs/Novosti