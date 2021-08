PALMA SA PONOSOM OTKRIO: Rekordna posećenost turističkih destinaca u Jagodini

U Jagodini je danas održana tradicionalna manifestacija "Otvoreni dan", koja podrazumeva besplatan ulaz u sve turističke destinacije Jagodine: Akva park, Zoološki vrt i Muzej voštanih figura.

Predsednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma obratio se novinarima u Akva parku, gde je rekao da je ova sezona, koja još traje, rekordna po posećenosti u Jagodini.

foto: Grad Jagodina

"Od osnivanja turističkog kompleksa u Jagodini, u čijem sastavu su Akva park, Zoološki vrt, Muzej voštanih figura i šetalište Potok, sa najvećim veštačkim vodopadom u ovom delu Evrope, ova godina je sa najvećim brojem turista iz zemlje i inostranstva. I ono što je najvažnije nema nijedne slobodne sobe ni u apratmanskom ni u hotelskom smeštaju. Veliki broj građana Jagodine izdaje sobe za turiste i od juna meseca kada je krenula letnja sezona, kapaciteti su popunjeni sa gotovo 100 posto. Nama su se najavili neki gosti da budu u Jagodini četiri dana i tražili su 20 soba, međutim nismo mogli da nađemo nijednu slobodnu. Sve je prepuno i izdato. Više od150 mladih ljudi radi u Zoo vrtu, Akva parku i Muzeju voštanih figura, a Vivo šoping park gde ukupno radi oko 350 ljudi nikada bolje nije radio nego ove godine. Iz preko 30 država je ove godine bilo turista u Jagodini", rekao je Marković i dodao:

foto: Grad Jagodina

"Turizam je velika industrijska grana i to je pokazala cela Srbija ove godine, i Beograd i Jagodina i banje i planine. Mi možemo da se takmičimo sa najjačim evropskim državama gde su bile rigorozne epidemiološke mere i gde su sve kontrolisali od vakcinacije do PCR i antigenih testova. Srbija je bila i ostala otvorena i zato u Srbiji dobro rade i fabrike i banje i planine i svaki turista koji dođe u Srbiju kaže da je Srbija promenila vizuelni izgled poslednjih godina zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi Srbije. Srbija je država gde se vodi računa o svakom čoveku i gde se fabrike otvaraju i u vreme korone".

foto: Grad Jagodina

"VAKCINACIJA PROTIV KORONA VIRUSA JE PRIORITET SVIH PRIORITETA"

Palma se osvrnuo i na vakcinaciju.

"Svaka porodica mora da vodi računa da se vakciniše i kada se vakcinišete, vakcinišite se zbog sebe, zbog svoje dece, zbog unuka. I kada se vakcinišeš onda pokazuješ kako voliš i druge oko sebe. Posebno treba da se vakcinišu svi koji dolaze u kontakt sa ljudima, kao što su zdravstveni i prosvetni radnici. Mi ne vršimo pritisak, ali taj koji je antivakser, neka bude u tome autonoman i neka bude antivakser za sebe, a da ne šalje poruke drugima da se ne vakcinišu. Ja znam petoro-šestoro ljudi koji su vakcinisani, a dobili su korona virus, ali su oni prošli bez posledica. I vakcinacija je prioritet svih prioriteta", poručio je Marković i nastavio:

"Mi nemamo pravo da kažemo kako je, u odnosu na druge države, u Srbiji mali broj ljudi preminuo od kovida 19, jer za svaku porodicu, koja je izgubila nekog svog u ovoj pošasti je mnogo teško i za mene je svaki život veoma važan i to treba da nam bude slika i ogledalo u narednom vremenskom periodu da se svi vakcinišu. To je jedina zaštita i jedini imunitet da smanjimo broj zaraženih i broj hospitalizovanih od korone i da nam rade fabrike, da se primaju plate, da deca idu u škole, a ne onlajn nastavu".

foto: Grad Jagodina

"GDE NEMA SVAĐA, TU IMA NAPRETKA"

Marković kaže da je Srbija jedna od najsigurnijih država u Evropi.

"Srbija se bori za mir. To pokazuje i sporazum 'Otvoreni Balkan', koji je inicirao predsednik Vučić. Rama je zahvaljujući tom sporazumu zaboravio na Veliku Albaniju i na ratnohuškačke poruke, kao što je bilo ranijih godina. 'Otvoreni Balkan' znači slobodan protok ljudi i roba i to nije pandam Evropskoj uniji, ali i to nekome smeta, međutim, ti kojima smeta 'Otvoreni Balkan' smeta im bilo šta što Srbija uradi", jasan je Marković, koji dodaje:

"Srbija će raditi kao i do sada, da budemo na zdravim ekonomskim nogama i da ne zavisimo od drugih država. Kada ekonomski ne zavisite od drugih, onda možete samostalno da donesete odluke u interesu svojih građana, kao što je to slučaj poslednjih 10 godina. Ja želim da se zahvalim koalicionim partnerima Jedinstvene Srbije u Jagodini SPS – u i Srpskoj naprednoj stranci. Sve odluke donosimo jednoglasno u interesu grada i građana i zajedno radimo. Tako se ponašamo i u parlamentu i tamo gde postoji jedinstvo, kao što u porodici gde nema porodičnih svađa, ta porodica ima napredak. A gde su političke svađe, ja ih upoređujem sa porodičnim svađama i onda se bave lažima po društvenim mrežama i kritikuju sve živo, umesto da kažu “evo vi ste napravili Akva park, a mi bismo nešto drugo. Kriterijum su dela".

