POKOJNICIMA NE DAJU DA POČIVAJU U MIRU: Sekli drva na groblju, pa granje bacali na spomenike (FOTO)

Nesvakidašnji prizor zatekli su meštani sela Maskar kod Topole, kada su ovog vikenda otišli na groblje da obiđu zemne ostatke svojih bližnjih. Pretpostvaljaju da je drvoseča prilikom seče drva na groblju, granje umesto sa skloni samo nabacao na spomenike koji se nalaze u blizini stabala.

foto: RINA

"Došao sam da zapalim sveću i zatekao lom i krš kod spomenika. Prilaz gotovo da nije moguć, dok se sve to raščisti i skloni. Ne pamtim da se ikada nešto slično desilo, ipak pokojnici treba da počivaju dostojno i u miru, a ne na ovakav način", kaže meštanin sela Maskar.

foto: RINA

On ističe da se groblje redovno uređivalo i da ranije nisu imali sličnih problema, pa kaže da je ovaj vandalizam najverovatnije nesavestan čin pojedinca.

"U blizini groblja ima dosta stabala i jasno je da ona moraju da se sređuju, grane skraćaju i seku. Ali, nema potrebe i nečuveno je da se sve to nabaca i ostavi preko grobnog mesta pokojnika, na spomenicima. Ako ne bude niko došao to da ukloni, moraćemo sami to da uradimo", kaže žitelj sela kod Topole.

foto: RINA

Inače, u opštini Topola se već par godina sprovodi organizovano uređenje seoskih grobalja. Prema rečima meštana sela Maskar, groblje u njihovom selu ove godine nije nijednom čišćeno.

(Kurir.rs/RINA)