JEDNO PITANJE PODELILO INTERNET, KOMENTARI PRŠTE: Da li je privilegija živeti u Beogradu ili u nekom drugom delu Srbije? (ANKETA)

Večito je pitanje koliko se život u prestonici razlikuje od onog u unutrašnjosti, koje su prednosti, a koje mane istog. Jedni za druge uglavnom misle da su u prednosti i u povoljnijoj situaciji, iako o tome najbolje znaju oni koji su iskusili oba načina života.

Upravo to je bila tema diskusije na forumu Redit, kada je jedan od korisnika zamolio druge da uporede život u Beogradu sa životom u unutrašnjosti, ali i upitao Beograđane da li se osećaju privilegovano zbog mesta u kojem su rođeni.

Kao neke od benefita u kojima uživaju rođeni Beograđani naveo je širok izbor obrazovnih ustanova, odsustvo troškova iznajmljivanja stana, velik izbor poslova, veće plate, "dostupnost raznih manifestacija, hobija, mesta za izlazak, druženja, aktivnosti".

Naravno, život u Beogradu sa sobom povlači, gužve, više cene nekretnina, loš kvalitet vazduha i nedostatke javnog prevoza i upitao: "Šta vi mislite, da li je život lakši, ugodniji, sa boljim prilikama ako se odraste i živi u glavnom gradu ili ne? Ima li život u unutrašnjosti neke prednosti u odnosu na život u Beogradu?"

Većina korisnika odmah se složila sa njim, navodeći da često ni sami Beograđani nisu svesni koliko im je lakši u odnosu na iskustva ljudi iz unutrašnjosti.

"Živim u Beogradu od prve godine srednje škole i definitivno imam mnogo više slobode i mogućnosti od mojih vršnjaka u drugim mestima. Išao sam u srednju školu koja je u top pet škola u zemlji, a nisam morao da putujem ili budem u domu, boljeg fakulteta za ono što studiram nema u ovom delu Evrope a ne prolazim ni kroz sav stres oko selidbe i kulturni šok kao kolege koje dolaze iz unutrašnjosti. Žurke, kulturni i zabavni sadržaji, rekreacija, društveni život... Mogu da biram između milion stvari kojih u drugim mestima jednostavno nema", glasio je jedan od komentara.

Drugi korisnik koji se nadovezao tvrdi da je rođen u selu, pa je sa odlukom da nastavi školovanje morao da se preseli u Beograd, na prvom mestu kao manu ističe velike troškove, međutim, smatra da je kvalitet obrazovanja neuporediv.

"Naravno da ima, prvenstveno se radi o činjenici da u 99 odsto ne moraš da se izmeštaš iz svog grada, i da do određenog doba nemaš troškove koje neko ko dolazi u Beograd sigurno ima", "Pa sve to što si naveo je ogromna prednost, a najveća prednost ljudi iz unutrašnjosti je što više grizu jednom kad dođu ovamo i u proseku brže postaju svoji ljudi", glasili su neki od komentara.

Nije prednost

I opet sa druge strane ima i onih koji tvrde da život u prestonici nije prednost, te bi više voleli da su rođeni u maloj sredini.

"Apsolutno nemaš nikakve prednosti, ja sam rođena u Beogradu i iskreno najradije bih da sam u nekoj manjoj sredini. Jedina prednost Beograda je što možda imaš veće šanse da se zaposliš. U zadnje vreme je Beograd prenatrpan, mnogo je ljudi, mnogo je gužvi i ljudi su mnogo napeti i nervozni", dodaje jedna korisnica.

Jedan od korisnika smatra da privilegija ne leži Beogradu kao mestu rođenja, već su "jedine privilegije u životu one koju ti roditelji (i Bog) daju". On objašnjava da je trend odlaženja u Beograd "skorašnji fenomen" i da okuplja ljude koji planiraju da napuste našu zemlju.

"Najbolji drug iz detinjstva otišao u Ameriku pre nekoliko godina, povukao i ćaleta i kevu sad skoro. Naravno da ovoga ima i u drugim mestima/gradovima, ali najlakše ide odavde. Beograd je najveći grad u zemlji, prirodno da će biti više prilika, radnih mesta, i slično. Ali ako misliš da je to samo po sebi privilegija, znaj da i nije baš tako. Sve to funkcioniše po principu da najgori ostaju (partija, nepotizam, snishodljivost...), a najbolji odlaze u potrazi za dostojanstvom i situiranošću. Zato kažem, Beograd je iluzija u tom smislu. Nisi ništa privilegovaniji ako ne ulažeš u sebe i ne boriš se za sopstvenu egzistenciju, a na kraju dana smo u istoj kučini. Barem ja to tako vidim".

(Kurir.rs)