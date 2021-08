DA BI DOŠLI DO SVOJIH NJIVA, MORAJU DA PREĐU VIŠE OD 100 KM: Nestali i novac i most koji su plati pre 15 godina

Oko 70 meštana u selu Radošin ne može do svojih njiva koje se nalaze na suprotnoj strani Morave jer je na reci mali vodostaj pa su primorani da putuju naokolo, prelazeći i do 50 km u jednom pravcu. Nezavidnu situaciju bi im rešio most koji su platili i na koji čekaju već 15 godina, ali uzalud!

"Sad je skela stajala mesec i po dana zbog suše. Nije moglo da se vozi, isto je i kada je velika voda. Moramo da idemo na Svilajnac, Lapovo, Batočina ili ako nam je lakše na Ribare, pa na Jagodinu, što je 110 km za oba pravca", kaže meštanin Miroljub Rakić za Kurir televiziju.

On ističe da je za izgradnju mosta 2007. godine samo za jednu ratu platio 700 evra, dok su svi meštani učestvovali sa više od milion i osamsto hiljada dinara, odnosno 23.600 evra po tadašnjem kursu.

Projekat za izgradnju mosta je, kažu žitelji, napravljen 2009. godine, ali je tada odbijen kao neispravan i nakon toga se ne zna šta se sa njim dogodilo, a ni sa novcem koji su uplatitli.

"Taj novac je prebačen na račun opštine da bi mogli da naprave projekat", kaže Ratko Jevtić.

Radosav Todosijević dodaje da dosta porodica živi od obradive zemlje, pa im nedostatak mosta predstavlja ogroman problem.

"Od novembra 2009. do danas mi stojimo u fioci, niko nas ne pitamo kako se mučimo i patimo, da li se zatvaraju kuće. Mi imamo 47 punoletnih dečaka, od 18 do 60 godina, sa školom, zanatima, nemaju gde da rade, a tu su Jagodina, Batočina, Kragujevac...", kaže on i dodaje da neće odustati od borbe.

