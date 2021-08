DIREKTOR OTIŠAO U PESNIKE: Nekadašnji prvi čovek kruševačke fabrike objavio pesnički prvenac u 78. godini (FOTO)

KRUŠEVAC - Nekadašnji direktor “14. oktobra” Ljubivoje Todorović u svojoj 78. godini objavio prvu zbirku pesama.

U vodenici “Moravka” u Makrešanu, na Zapadnoj Moravi predstavljen je pesnički prvenac Ljubivoja Todorovića “Morava krv plava”. Na Zapadnoj Moravi, na otvorenom delu vodenice porodice Todorović, održano je pesničko veče na kojem su prisustvovali brojni prijatelji i saradnici nekadašnjeg generalnig direktora Industrije “14. oktobar” i kasnije sekretara Odbora za industriju Privredne komore Jugoslavije.

Pesničko veče je vodila književnica Jelena Protić Petonijević, urednica Književnog programa u KCK, a o knjizi je, pored autora, govorio i Dušan Zupan, ugledni novinar i diplomata, koji sada živi u Pojatu. Publika, okupljena na jedinstvenoj destinaciji, uživala je u prekrasnom ambijentu avgustovskog predvečerja, u razgovoru sa autorom, koji je kazivao brojne “bapske priče”, anegdote i stvarne događaje iz moravske prošlosti, pesničkim zapisima i besedi o knjizi, koju je izgovorio bivši direktor Tanjuga, kruševačkih gora list, a događaj je uveličala diskretna muzička pratnja romskih muzičara.

-Morava je reka, ali i sliv srpske duše, ona je simbol uzvišene ljubavi, od Prijezde i Jelice, pa do naših dana. Ljuba je rođen u Šancu, odrastao pored najsrpskije reke i za to kroz njega teče Morava i krv plava. Ovaj uspešni inženjer i privrednik je svoje misli pretočio u pesme, pa je to proza u stihovima i stihovi u prozi. U knjizi je posebno došao do izražaja tanani senzibilitet autora, a urađena je i gotovo savršena ilustracija ove publikacije, u kojoj je vodenica u prvom planu, istakao je Zupan.

“Iskrenost Ljubine poezije nadmašuje njenu versifikatorsku vrednost, ali je time upravo čini i originalnijom. Veći deo njenog sadržaja bi, načelno, mogao biti svrstan u ono što se u teoriji naziva rodoljubivom poezijom, ali mu detalji, ljudski detalji, daju ton elegične lirike, one koja se piše iz srca i koja svedoči o zapitanosti i promišljanju nad činjenicama koje imaju ličnu notu”, napisao je recenzent Miloš Janković.

Dragutin Karlo Minić se pita: “Da li kroz vene nas, ljude uz Zapadnu Moravu, zaista teče plava krv? Krv Kneza Lazara, krv njegove kneginje, krv ratnika, državnika, ali i pesnika Despota Stefana, krv Todora od Stalaća... To je u isto vreme krv i ratara kraj Morave i Rasine, krv stočara sa brda kraj Kruševca, krv vodeniča i ribara...”

Naš čuveni dramski umetnik Radoš Bajić je, pored ostalog, napisao u recenziji: “U vremenu opšte razgradnje svega što je najlepše u moravskoj Srbiji, koja je krucijalni temelj srpskog identiteta, retko se može sresti čovek koji je veći zaljubljenik u tajnovitost tišaka i razdraganost brzaka voljene reke, koja je paradigma najvećih i najlepših vrednosti našeg naroda. Za Ljubu Todorovića Morava je bila i ostala metafora trajanja i opstanka - inspiracija i pokretač svih naših nada...”

Teče Morava, teče krv plava i nema države Srbije bez Morave, zaključuje Ljubivoje Todorović.

