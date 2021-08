OTVOREN KONKURS ZA GRAĐANE: Lozničani od danas mogu da se prijave za zamenu stolarije

LOZNICA - Lozničani koji žele da poboljšaju uslove stanovanja u svojim kućama ili stanovima od danas (25.8) imaju mogućnost da konkurišu za mere subvencionisanja programa poboljšanja energetske efikasnosti, saopšteno je medijima u gradskoj upravi.

Dejan Stalović, gradski menadžer i predsednik Komisije za realizaciju mera energetske sanacije, kazao je da građani mogu konkurisati za ugradnju i nabavku materijala za termičku izolaciju fasada i krovova, stolarije, kotlova ili peći na bio-masu (drveni pelet, briket, sečka) ili prirodni gas kao i nabavku i ugradnju toplotnih pumpi za vlasnike porodičnih kuća.

foto: Kurir/T.Ilić

- Po pet miliona dinara ulažu Grad i Ministarstvo rudarstva i energetike, a cilj je da se sa tih ukupno deset miliona unapredi kvalitet života građana. Za stolariju je predviđeno pet miliona dinara, po dva za fasade i kotlove i milion dinara za toplotne pumpe. Građani za fasade mogu očekivati sufinansiranje u iznos od 50 odsto ukupne vrednosti, ili maksimalno do 120.000 dinara. Isti princip važi i za ostale mere, ako se radi o toplotnim pumpama najviše mogu dobiti 150.000 dinara, kod stolarije 100.000 dinara, kotlova ili peći na bio – masu 85.000, a kotlova na gas 70.000. Svaki građanin može konkurisati samo za jednu od ove četiri mere, a ne mogu učestvovati oni čiji objekti nisu ozakonjeni. U javnom pozivu koji od danas traje 21 dan, odnosno do 15. septembra, sve je precizirano. Ideja je da se na ovaj način podigne nivo energetske efikasnosti u objektima u kojima ljudi zaista stanuju i očekujemo veliko interesovanje građana – kazao je on.

Nedavno je nadležna komisija utvrdila listu na kojoj je četrnaest izabranih izvođača za realizaciju ovih mera, sedam za stolariju, po dve za fasade i toplotne pumpe, a kotlove tri i prilikom preuzimanja konkursne dokumentacije građani će dobiti tu listu. Izvođači su tako rangirani da je prvi na listi sa najpovoljnijom, a poslednji sa najnepovoljnijom ponudom. Zainteresovani građani javni poziv i dokumentaciju mogu preuzeti na sajtu grada - www.loznica.rs ili šalteru broj 8 u gradskoj upravi, a u slučaju nejasnoća mogu nazvati gradsku upravu. Loznica je u grupi 67 gradova i opština koji su ispunili uslove i dobili ugovore za realizaciju projekta energetske sanacije stambenih objekata s tim da je ona i pre ovoga u lokalnom budžetu odvojila novac da podrži građane kojima su u njihovim stambenim objektima potrebne određene investicije.

Ilustracija foto: Printscreen RTS

Krajem prošle godine raspisala je prvi, a proletos i drugi put četiri javna konkursa za rekonstrukciju fasada, popravku krovova, zamenu instalacija i ugradnju uređaja i opreme. Planirano je 40 miliona dinara iz gradske kase za rekonstrukciju fasada, a za krovove, instalacije i opremu po tri i po. Učešće grada je najviše do 70 odsto kod uređenja fasada, a za preostala tri javna poziva do 50 odsto. Sa lokalnim i merama države za očekivati je da život u nekim lozničkim stambenim objektima, stanovima, ili kućama uskoro bude dosta kvalitetniji.

(Kurir.rs/T.Ilić)