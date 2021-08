Ne odgovara vam, gospodo iz Demokratske stranke, Srbija u kojoj nema mesta za pljačku koju ste sprovodili dok ste bili na vlasti

Gradski odbor Srpske napredne stranke Subotica najoštrije osuđuje pokušaj Demokratske stranke u Subotici da fabrikuje laži kao što to rade njihovi mentori na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, a da rezultate aktuelne Vlade RS negira, minimizuje, i nipodaštava dovodeći ih u negativni kontekst. Svako ko od istine beži, teži da laž pobeđuje, a upravo takvo bilo je i jučerašnje obraćanje javnosti DS koja u dokolici režira najgnusnije laži izrečene na račun Srpske napredne stranke. Vaš neuspeli pokušaj da Srpsku naprednu stranku koja kroz lokalnu vlast u Subotici rukovodi gradom dovedete u vezu sa aktivnostima Fondacije kapetana Dragana, koju sramno nazivate mafijaškom organizacijom, samo je dokaz koliko ste u svojoj bezidejnosti spremni da iznosite laži. Fondacija je, prema rečima nadležnih iz Gradske uprave poštujući propise i proceduru, postala zakupac poslovnog prostora u Subotici a od strane Gradske uprave ispoštovane su sve zakonske procedure. „Luksuzni“ prostor, koji pominjete u vašim navodima, čak tri puta bezuspešno je oglašavan za izdavanje u zakup, te je teško poverovati da bi takvom “luksuzu” neko dugo odolevao. Očigledna je vaša nervoza, politička bezidejnost, bahatost, i očajnička želja da se domognete vlasti po svaku cenu kako bi nastavili da pljačkate – svakodnevno raste. Zato ste odlučili da svakodnevno fabrikujete laži po instrukciji vaših mentora, te podržavate i citirate laži jednog psihopate i ubice, kao što je Belivuk koristeći to kao politički argument napadima na predsednika države. Ne odgovara vam, gospodo iz Demokratske stranke, Srbija u kojoj nema mesta za pljačku koju ste sprovodili dok ste bili deceniju na vlasti. Takođe, vaš režim je ostao crnim slovima upisan i u istoriji Subotice, a taj mračni period iskoristili ste, umesto da doprinesete boljem životu sugrađana, kao polugu za sticanje moći, ličnog bogaćenja i stvaranje poslovnih imperija, dok su za to vreme ljudi ostajali bez posla i u borbi za goli život. Pobeda koju će Srpska napredna stranka ostvariti na predstojećim izborima biće najbolji dokaz da građani podržavaju politiku Aleksandra Vučića. Niste vi, gospodo iz Demokratske stranke na sreću Srbije, ti koji odlučuju ko će upravljati državom. O tome su reč dali i daće uvek građani, koji su više nego jasno poslali poruku koga žele na čelu države, i tako vas poslali u istoriju.

