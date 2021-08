Najveći vinski festival u Srbiji nikad posećeniji, okupio oko 1.500 ljubtelja vina i dobre hrane iz regiona

Na radost svih Mitrovčana, izlagača i posetilaca, 21. avgusta održan je četvrti po redu “Vinski park”, jedan od najvećih vinskih susreta u Srbiji koji promoviše vinsku kulturu u Sremu. Grad je ponosan što je Mitrovica pokazala da je lider u razvoju vinarstva u Srbiji i regionu. Prijatno okruženje, vesela atmosfera i kvalitetna domaća i strana vina bili su garant da će ovogodišnji “Vinski park” posetiti mnogi.

“Vinski park” svečano su otvorili Baron Lobstein, zamenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji, i Branislav Nedimović, potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Obilazeći štandove oni su se osvrnuli na značaj osnaživanja vinarstva i vinogradarstva, naročito na području Srema, odnosno Fruškogorja, koje je idealno za tu kulturu.

foto: Promo

Ministar Nedimović je istakao da je Vlada Republike Srbije neposredno pred koronu donela novu Strategiju o razvoju vinogradarstva i vinarstva u Srbiji i upravo ovakve manifestacije su jedna od tačaka na osnovu kojih treba da se promoviše naše vinogradarstvo u Srbiji, kao i naše autohtone sorte.

foto: Promo

Takođe, treba da promovišemo i celokupnu proizvodnju vina, a onda to podrazumeva i proizvodnju hrane, rakije i razvoj ruralnog turizma. To je jedna nova priča koja name se potpuno otvorila u poslednje dve godine -istakao je ministar.

foto: Promo

Zemlja gost ovogodišnjeg „Vinskog parka“ bila je Sjedinjene Američke Države, koja je imala i svoj poseban štand.

Baron Lobstein, zamenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Republici Srbiji, istakao je da je srećan što je u prilici da može po prvi put da poseti “Vinski park” u Sremskoj Mitrovici i zahvalio ministru Nedimoviću i Gradu Sremskoj Mitrovici što su odlučili da SAD budu zemlja gost ovogodišnje manifestacije.

foto: Promo

Već dve godine živim u Beogradu i mnogo volim srpsku hranu i vina iz Srbije. Posebno sam ponosan što sam prvi put u ovom “Vinskom parku” koji ima američki štand sa odličnim vinima iz poznatih vinarija iz Kalifornije. Vina su samo mali deo srpsko-američke trgovine, bilo bi bolje ako bismo mogli naći i više sorti američkih vina u srpskim prodavnicama.

U Gradskom parku u okviru manifestacije “Vinski park” promovisana je i gastronomska ponuda Srema, a direktor Turističke organizacije Grada Sremska Mitrovica Dušan Drča naglasio je značaj ove manifestacije za grad.

foto: Promo

,,Vinski park,, prerasta iz godine u godinu u odličnu manifestaciju čiji je uspeh evidentan, s obzirom na broj učesnika vinarija, izlagača hrane, a pre svega posetilaca. Ovde je večeras više od 1.500 ljudi, ne samo Mitrovčana, nego i posetilaca iz celog regiona. Mislim da Mitrovica iz godine u godinu prerasta u novi turistički potencijal Srbije, a mi ćemo to usmeriti kako treba. Nijedan grad nema manifestaciju ovog karaktera, a bez Grada Sremske Mitrovice ovo ne bi moglo da uspe, kao i bez Udruženja Sinergija - istakao je on.

foto: Promo

U muzičkom delu festivala nastupili su Kvartet „Maestre“, „Stubovi pop kulture“i „DJ Jazzysad“ Pokrovitelj manifestacije bio je Grad Sremska Mitrovica, a organizatori su Tursitička organizacija, Udruženje vinara i vinogradara i druge organizacije i pojedinci.

„Tekst je objavljen u sklopu projekta koji je sufinansiran iz budžeta Grada Sremska Mitrovica - Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne odražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva."