MOMČINA! OVO JE MEDA ŽARKO S JADOVNIKA: Ima 130 kilograma, a komšije su mu vučica Vanda i kolega Bora od čak 230! (FOTO, VIDEO)

PRIJPOLJE - Na planini Jadovnik uhvaćen je i markiran još jedan medved, kom je dato ime Žarko. To je treća jedinka koja se prati na ovom području, jer je prethodno ogrlica stavljena Milošu i Bori.

"Radi se o mladom medvedu starom četiri godine i teškom oko 130 kilograma. Hvatanje i ceo proces markiranja je prošao u najboljem redu i Žarko se vraća u prirodu. Uz pomoć ogrlice, njegovo kretanje će se pratiti naredne tri godine, na osnovu informacija koje dobijemo imaćemo jako važne podatke koji će nam još više otkriti način života i navike medveda na Jadovniku", izjavio je za RINU Duško Đirović profesor na Biloškom fakultetu u Beogradu.

Markiranje mrkih medveda na ovoj teritoriji vrši Biološki fakultet iz Beograda u saradnji sa Srbijašumama, Balkan eko timom iz Prijepolja i Udruženjem "Jadovnik - oaza netaknute prirode". Čeke su im do sada bile izuzetno plodnosne, jer osim tri medveda ovde je po prvi put u Srbiji markirana i vučica, kojoj su dali ime Vanda. Bora koji je uhvaćen zajedno sa njom jedan je od najkrupnijih jedinki, težak čak 230 kilograma.

Na planini Jadovnik već nekoliko godina postoji i hranilište na koje je postavljen video-nadzor uz pomoć kojih se prati dolazak svih divljih životinja.

„Godišnje se na hranilište iznese od 30 do 50 tona hrane. Redovni smo i tokom zimskih meseci, jer ukoliko ne iznesemo hranu, životinje bi bile gladne i imale bi potrebu da obroke traže na drugim mestima što se do sada nije događalo, jer divlje zveri nisu pravile štetu u okolnim seoskim domaćinstvima. Iako se često mislilo da vukovi kolju ovce, a medvedi obaraju košnice to se ispostavilo kao netačno, jer najveću štetu prave psi lutalice“, rekao je Vjekoslav Joksimović iz Udruženja građana „Jadovnik – oaza netaknute prirode“.

Javno preduzeće „Srbija šume“, javno gazdinstvo Prijepolje upravlja sa tri zaštićena područja među kojima su i planine Ozren i Jadovnik na kojima se vrši monitornig mrkog medveda.

