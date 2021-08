GLUMCI POZDRAVLJENI GROMKIM APLAUZOM: Film Nečista krv-greh predaka predstavljen publici u Vranju

Film Milutina Petrovića ,,Nečista krv - greh predaka'' premijerno je sinoćprikazan i u Vranju. Premijeri je prisustvovao deo glumačke ekipe, glumica Katarina Radivojević i glumci Marko Grabež i Aleksandar Ristoski, kao i reditelj Milutin Petrović. Po završetku projekcije glumci su se poklonili vranjskoj publici, koja ih je pozdravila ovacijama, prenosi zvanični sajt grada.

Za reditelja i glumce u "Borinom Vranju" organizovan je prijem. Gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković, zamenica gradonačelnika Zorica Jović i gradska većnica Izabela Savić, pred vranjsku premijeru filma ,,Nečista krv – greh predaka'', priredili su prijem za reditelja Milutina Petrovića Katarinu Radivojević, Marka Grabeža i Aleksandra Ristoskog.

Pozdravljajući goste gradonačelnik Milenković je izrazio zadovoljstvo što je odmah nakon festivalskih i početka bioskopskih prikazivanja film koji je rađen po motivima iz dela Bore Stankovića stigao i u Vranje. ,,Vranje i Vranjanci veoma su ponosni što je Bora Stanković ponikao iz vranjske čaršije, sa vranjske kaldrme. I čini se da niko kao on nije umeo da opiše južnjački temperament, dušu ljudi ovog kraja i duh Vranja. Pre par godina radeći brend strategiju i istraživanja u toj oblasti zaključeno je da je Bora Stanković, sa svojim delom, najveći brend grada Vranja’’, istakao je Milenković, prenosi zvanični sajt grada.

Gosti Vranja govorili su o samom snimanju filma, o njegovom značaju za srpsku kinematografiju i kulturu uopšte. Glavna protagonistkinja filma Katarina Radivojević naglasila je da je prava šteta što se uporedo nije snimao film o filmu, o tome kako je teklo snimanje i kako je cela ekipa sa velikim žarom radila. Milutin Petrović, reditelj filma, govorio je o brojnim detaljima iz života Bore Stankovića, naročito tokom okupacije, kao i o piscu kao velikoj inspiraciji umetnika.

On je naglasio da je za razumevanje Stankovićevog dela važno znati da je on pisao tematski, o baba Zlatinom Vranju, a ne o svom, jer je veoma mlad otišao iz Vranja. Nakon prijema kod gradonačelnika, glumci i reditelj Petrović prošetali su crvenim tepihom do zgrade pozorišta, uz gromki aplauz publike koja je s nestrpljenjem iščekivala početak projekcije. Film ,,Nečista krv – greh predaka''premijerno je prikazan u Vranju u subotu, 28. avgusta, od 20 i 22 časa u sali vranjskog pozorišta. Po motivima iz dela Borisava Stankovića, scenario za film Milutina Petrovića ,,Nečista krv – greh predaka’’napisao je Vojislav Nanović, a adaptirala ga je Milena Marković.

"Dok je ekipa na turneji po srpskim gradovima, film je osvojio još jednu nagradu. Glumac Feđa Štukan dobio je specijalnu nagradu za izuzetno glumačko ostvarenje za ulogu Kolja u filmu "Nečista krv- Greh predaka" na 56. Filmskom susretu u Nišu", ističu iz menadžmenta filma.

