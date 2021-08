JASNINE MUŠKATLE STIŽU I DO VLADE SRBIJE: Vredna porodica iz Topole ima 8 plastenika, a svakog dana rade od jutra do mraka (FOTO)

Da proizvodnja cveća može biti unosan posao dokazuje i porodica Novaković iz sela Gornja Trnava kod Topole.

Za prvih 14 godina njihove cvetnice stigle su čak i do Belog dvora i Vlade Republike Srbije. Da bi zadovoljili visoke kriterijume mušterija morali su da rade vredno i da iz godine u godinu sve više ulažu. Sada je njihova cvećarska proizvodnja raspoređena u osam plastenika površine oko 2.200 kvadrata i tu nije kraj jer vredna porodica uvek ima nove planove.

- Radili smo povrće, videli da od toga nema velike zarade, pa sam predložila suprugu da krenemo sa cvećem. On me je poslušao i tako smo podigli prvo jedan plastenik pa sledeće još dva i svake godine ulažemo sve više i širimo posao. Radimo sezonsko cveće lepi Jova, vinka, ledeno srce, vrbene, dan i noć, viseći program, surfinije, potpunije, viseće vinke, kaliopu, razne vrste muškatle, hrizantemu na otvorenom... Godišnje proizvedemo do 300.000 malih čašica, a visećih od 15.000 do 20.000 - kaže Jasna Novaković.

Kao i svaka grana poljoprivrede, tako i cvećarstvo zahteva dosta ulaganja. Da bi se zaradilo mora se imati sigurno tržište i dobar kvalitet.

- Cene rasada i semena se svake godine menjaju, posao je mnogo lep, ali moraš dati celog sebe. U sezoni imamo nekoliko radnika koji nam pomažu jer radni dan traje od 7 sati ujutru do 19 uveče. Biljke traže negu, zalivanje, štićenje... Pristojna je zarada, može da živi četvoročlana porodica normalno, ali ulaganja svake godine su velika. Podigli smo objekte, uveli parno grejanje i sisteme za navodnjavanje i mnogo nam je olakšano. Suprug i ja smo krenuli sa jednim plastenikom, nismo nikada tražili niti koristili pomoć od države, sve što vidite ovde nas dvoje smo sami uradili samo vrednim radom. Imamo ćerku i sina, oboje nam pomažu, najčešće razvoze - priča vredna poljoprivrednica.

Kad dođe kraj sezone, deo novca odvajaju za sledeću godinu za ulaganja koja su potrebna.

- U Srbiji može da se zaradi, ali mora dosta da se radi. Svaki početak je težak, ali mora se i rizikovati, non-stop se edukovati, pratiti novosti šta tržište traži. Lep je ovo pisao i svima bih ga preporučila. Bolje živeti ovde iako je ponekad teže nego u inostranstvu - zaključuje Jasna.

