MUKE STANOVNIKA NIŠKE ULICE: Posle jače kiše voda završi u kućama i plavi im sobe, stalno dežuraju sa kantama, krpama i pumpama

Ispred kuća u niškoj ulici Justina Popovića i po sunčanom danu danu nalaze se kofe, krpe i crpne pumpe, da što pre reaguju ako počne kiša. Kako kažu stanovnici ove ulice, žive u strahu za zdravlje, imovinu i uvek nego mora biti u pripravnosti ako voda iz kanalizacija krene da plavi i ulazi u kuće i dvorišta. Poslednji put poplavljeni su prošlog četvrtka, prošle godine čak četiri puta - što ih je nateralo da se okupe i pokrenu peticiju kako bi neko sagledao njihov problem.

foto: Južne vesti/M.M.K.

Čim zagrmi u bilo koje doba svi su odmah na nogama i spremni na ulici, strepe i gledaju u nebo - nadajući se da će kiša biti slabija i da će se desiti čudo da izbegnu još jedno plavljenje. Samo u čuda i veruju, jer niko drugi im nije ni nagovestio da će za ovaj problem uskoro naći rešenje.

Zahvaljujući komšijama koji su pritekli u pomoć Tomislava Ranđelović je uspela da iznese stvari iz kuće prošle nedelje i izbaci vodu, kako bi šteta bila što manja.

- Pumpa za vodu nije pomogla. Imamo struju u kući, šta ako se uspavaš - ubije te struja. Prošle godine plavljeni smo četiri puta od atmosferske vode i jednom od vododne cevi koja je pukla 1. novembra u dva ujutru, dve kuće su poplavljene tada - kaže Ranđelovićeva.

Pre samo godinu dana, nakon jedne od poplava, Branko Stanković je podigao je parket i stavio pločice.

- To me je koštalo 50.000. Morao sam, voda potopila i sve se podiglo, morao sam malo da se spasim. Ja što sam radio, to nije rešenje, voda ponovo dolazi preko ulice ne može da se prođe - kaže Stanković.

Prošle nedelje Nišlijka Tomislava Ranđelović nije uspela da dobije pomoć vatrogasaca, a komšije dodaju da oni ne dolaze dok voda ne uđe barem pola metra.

foto: Privatna arhiva

- Ja sam rekla meni ulazi voda, ne mogu da se izborim pošaljite bar jednog čoveka. On mi je rekao da evakuišem decu i crpem vodu kako znam - priča Ranđelovićeva.

Peticiju sa potpisima ljudi koji traže da im se pomogne su predali Opštini Pantelej i Direkciji za izgradnju, ali ništa do sada nije urađeno. U petak su odmah imali sastanak sa zamenikom predsednice Opštine.

- Nikakvo rešenje nam nije rekao, oni će to da poguraju, kao naša ulica je ušla bila u neki prioritet da se to rešava. Međutim, pre dva meseca dobili su dopis da je ona izbačena iz prioritetnog stanja. Ovo je staro naselje, ovde se gradi, a ništa se ne radi da se nešto reši. Cevka vodovodna nam je azbestna, a za sedam godina pukla je četiri puta - objašnjava Ranđelovićeva.

Kako navode ljudi iz ulice, u strahu odlaze od kuće jer ne znaju šta se može desiti ako nisu prisutni, a krene pljusak. Da ne uđe voda do dnevne i spavaće sobe, neke su spasile postavljene ponjave.

- Voda mi je izlazila iz tuš kabine, toaleta, lavaboa, sve gde je kanalizacija tu je izlazilo. Prošle godine smo menjali laminat sad je došlo do dnevne sobe. Tu su se nekako napunili tepisi koji su bili i kiša je stala - priča komšinica Tomislave Ranđelović.

Da li će i na koji način nadležni pomoći stanovnicima ove ulice, za sada odgovor nismo dobili. Kako navode iz Opštine Pantelej, za ovo je nadležan Gradski štab za vanredne situacije kome Opština dostavlja detaljan izveštaj o evidentiranom stanju na terenu i nastaloj šteti usled plavljenja, na procenu i dalje postupanje.

foto: Južne vesti/M.M.K.

U granicama statutarnih nadležnosti Gradske opštine Pantelej i mogućnosti reagovanja, uz potpuno razumevanje situacije, sa građanima iz ove i drugih ulica zahvaćenih plavljenjem obavljen je višečasovni razgovor tokom prijema kod predsednice i zamenika predsednika Opštine, istog jutra nakon velikih padavina (petak, 27.avgust). Istovremeno, tokom čitavog dana, nadležna služba u Opštini, obišla je destak prijavljenih lokacija, a potom i u ponedeljak po svim prispelim prijavama građana, i precizno evidentirala zatečeno stanje, o čemu se upravo kompletira izveštaj i zatim zvanično upućuje Gradskom štabu za vanredne situacije na dalje postupanje - navode iz kabineta predsednice Opštine.

Šta će Grad uraditi po pitanju ovog problema, da li je ova ulica planu rekonstrukcije redakcija Jugmedije je poslala pitanja Gradu, ali do objavljivanja teksta odgovor nije stigao.

Podsetimo, nakon prošlonedeljne kiše brojne ulice u Nišu su poplavljene. Osim Zetske, koja je posle skoro svakog pljuska pod vodom, čitaoci su javljali da je kritično bilo u Ulici Vojvode Gojka, Svetolika Rankovića, Blagoja Parovića, Justina Popovića, kao i u Knjaževačkoj, Vrbaskoj, Nišavskoj, Aleksinačkoj i drugim ulicama.

(Kurir.rs/Južne vesti, M. Milojević Kostić)