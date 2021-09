BRIGA MANJE ZA RODITELJE ĐAKA: Prvi put BESPLATNI UDŽBENICI za lajkovačke prvake! UVEDEN I PRODUŽENI BORAVAK

Opština Lajkovac je prvi put ove školske godine obezbedila besplatne udžbenike za svih 137 đaka prvaka na svojoj teritoriji i to 109 u lajkovačkoj OŠ "Mile Dubljević" i 28 u OŠ "Dimitrije Tucović" u Jabučju.

Već godinama od Opštine na poklon dobijaju sveske i školski pribor, a sve to su im uručili najviši opštinski funkcioneri.

Najmlađe školarce u lajkovačkoj centralnoj školi prvog nastavnog dana posetio je predsednik opštine Andrija Živković dok je to u Jabučju učinio njegov zamenik Obrad Milutinović.

Živković, koji je inače ranije predavao geografiju u Osnovnoj školi "Mile Dubljević", u odeljenjima prvog razreda zadržao se u prijatnom razgovoru sa mališanima.

- Raduje me što u odnosu na prošlu godinu imamo nešto više đaka prvaka u centralnoj lajkovačkoj školi - 109, a prošle godine 105. Izuzetno mi je drago što je tako, svako povećanje je dobro, što daje smisao svemu što je opština radila u prethodnom periodu, od renoviranja vrtića, centralne osnovne škole, seoskih škola i do srednjoškolskog centra. To nam daje podstrek za dalja ulaganja u naše najmlađe. U tom smislu, ove školske godine prvi put smo obezbedili besplatne komplete udžbenika i školski pribor svim đacima prvacima. Od svega je najvažnije da svake godine podižemo kvalitet nastave kako bi naši đaci bolje usvajali nova znanja - poručio je lajkovački predsednik.

U toj školi prvi put je uveden produženi boravak, saopštila je direktorka Biljana Žujović.

- Imamo dve grupe, prvi i drugi razred, 58 roditelja se izjasnilo za produženi boravak. Roditelji će biti rasterećeniji, jer će im deca biti zbrinuta i bezbedna dok su na poslu, uradiće domaće zadatke i imati ručak. Produženi boravak je od 11 do 16 sati. Svima nam je to novo, ali brzo se snalazimo, koristeći iskustva kolega iz susednih opština - rekla je direktorka škole.

Kao i njihovi vršnjaci širom Srbije, lajkovački prvaci su od Ministarstva prosvete dobili bojanku "Naša Srbija - negovanje srpske kulture i tradicije".

