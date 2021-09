NEISKORIŠĆEN TURISTIČKI POTENCIJAL: Rimski most na Moravici ponosito stoji već ŠEST VEKOVA

Na putu ka planinskoj lepotici Goliji, skriven u šumi, vekovima odoleva stari kameni most koji spaja obale reke Moravice

Okružen zelenilom Rimski most na Moravici stvara veličnastven pejzaž i izuzetan je turistički potencijal. Nalazi se na ulazu u Park prirode Golija i jedan je od tri najstarija objekta koji su podignuti na teritoriji opštine Ivanjica.

"To je jedan od tadašnjih turskih mostova, i bio je jedan od važnih strateških mostova. Ovim mostom su išli trgovački karavani iz Dubrovnika prema Carigradu", ispričao je Miloje Ostojić.

Ovaj most meštani od davnina nazivaju Rimskim, iako je sagrađen mnogo kasnije.

"Sagrađen je u 15. veku. Gradili su ga graditelji koji su gradili prizrenske mostove. Obodi na mostovima su pali, pa su vraćani. To je jedino što je rađeno. Inače, on stoji ovakav kakav je urađen tada, u 15. veku", objasnio je Ostojić.

foto: Kurir Televizija

Širok dva metra, nekada je bio najvažnija trgovačka veza, a danas preko starih kamenih ploča prolaze samo pešaci. Od njega se dalje granaju putevi ka planinskim, podgolijskim selima.

"On je koristio i meštanima ovih krajeva. Preko njega put vodi do sela gde još uvek žive ljudi koji se bave poljoprivredom. On je i dalje u funkciji, ali nije više strateški važan kao što je bio u 15. veku", istakao je Ostojić.

foto: Kurir Televizija

Brojni su putnici namernici došli do ovog mesta,koje i danas pleni svojom lepotom. A neki su u njegovoj blizini pronašli svoju oazu mira.

"Most daje šarm celom ovom prostoru. Reka je tu i sama priroda, čist vazduh", rekao je Saša Pavlović.

Stari most su plavile mnoge vode i ostavile traga. Ali, on i dalje spaja obale i ljude.

