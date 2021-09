RADE IZ PROKUPLJA SE NE ODVAJA OD SVOJE KOSE: Čuvam je kao oči u glavi, kod nje nema greške, ko zna koliko put je prešla (FOTO)

Jeste čoveku u modernom vremenu život olakšan, pa čak i košenje trave, ali često bez starih alata i sprava se ne može.

Tako ako je trava prerasla, nijedan trimer joj ne može ništa. Tu stupa na snagu stara obična kosa i ona rešava sve. Retko je možemo videti i svi je izbegavaju jer je sa njom teško raditi.

To potvrđuje i Rade Mrđenović iz Prokuplja koji se ipak ne odvaja od nje i samo njome kosi svoje dvorište.

- Jeste teško i sa kosom moraš da znaš kako ćeš. Treba pravilno da se zamahne, mora da bude dobro naoštrena i klepana, ali može što nijedan trimer ne može - kaže nam Rade.

Dodaje da je kosu nasledio od komšije i da uopšte ne zna koliko je stara.

- Ko zna koliki je put prešla, šta je sve uradila, ali je nezamenjiva - kroz osmeh nam priča ovaj Prokupčanin.

Rade je koristi za svoje dvorište i kad ga neko od komšija zamoli da mu pokosi.

foto: B.R.

- Trimer je mnogo lakši, ali kad trava preraste ne može da je iseče. Ranije je svaka kuća imala svoju kosu, a danas su ovde kod nas retke. Ja ovu svoju čuvam kao oči u glavi jer me nikada nije izneverila - kaže Rade, mršav, a žilav čovek, koji je kroz godine naučio da odlično barata ovim alatom i da ga dobro čuva.

Dodaje da je ranije dnevnica za dan košenja bila duplo skuplja od bilo koje, ali da je to najteži posao koji je on do sada radio.

- Rekao bih da je možda sreća što je košenje trave sada lakše zbog trimera, ali ovu kosu ne bih menjao ni za šta. Kod nje nema greške odnosno ne postoji prostor koji ne može da savlada - ponosno tvrdi naš sagovornik.

Iako polako ulaze u antikvitete i u Prokuplju jedva da ih možda ima par, one uvek pričaju svoje priče koje električne sprave nemaju.

(Kurir.rs/B.R.)