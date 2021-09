VUČEVIĆ: Đilas će uskoro na izborima dobiti pravi odgovor na kampanju laži koju vodi po svojim plaćeničkim medijima

- Mrze Vučića, frustrira ih svaki napredak Srbije, pljuju sopstvenu državu, svakodnevno plasiraju najgore uvrede i laži o deci predsednika... Sve to najviše govori o tome u kakve se neljude pretvorio deo odreda Đilasovih tviter botova. Zavučeni su u virtuelne rupe, kao bedni miševi koji propagiraju verbalno nasilje sa željom da, a to je odavno jasno, ono pređe na ulice, da se prolije krv za Đilasa gubitnika kojeg narod odavno neće. Pokušavaju da jednu lopužu vrate na državne jasle. Ali neće to baš tako moći! Nikada neće slomiti državu, a posebno ne svojim svakodnevnim toksičnim tvitovima i brutalno lažljivim medijima. Strašno je koliko je nisko pala ta Đilasova tviter banda. Sada joj smeta što Danilo poznaje vrhunske kuvare. A šta je sledeće? Jednom mladom čoveku ne dozvoljavaju da živi normalno. Terorišu ga po svojim bolesnim portalima i društvenim mrežama. Ne prezaju ni od čega da udare na njegovog oca, kojem nisu ni do malog nokta. Primitivizam je samo izraz Đilasove nemoći. A uskoro će na izborima dobiti pravi odgovor na kampanju laži koju vodi po svojim plaćeničkim medijima.

