BRANIOCI TRAŽE IZUZEĆE SUDIJE?! Nastavljeno suđenje za tragediju u Lučanima

IVANjICA – Suđenje generalnom direktoru namenske industrije “Milan Blagojević” u Lučanima Radošu Milovanoviću, kao i rukovodiocu pogona Raketna goriva Vladimiru Lončareviću i rukovodiocu sektora Bezbednost i zaštita na radu Tomu Stojiću nastavljeno je danas u Osnovnom sudu u Ivanjici.

Oni su, da podsetimo, optuženi da su krivi za požar koji je izbio u ovom preduzeću u julu 2017. godine, a u kome su stradala dvojica radnika Milomir Milivojević (25) i Milojko Ignjatović (55). Na ranijim ročištima optuženi za ovu tragediju, negirali su krivicu.

Jučerašnje ročište je počelo nastavkom saslušanja neposrednog svedoka nesreće Marka Mitrovića, nakon čega je usledio uvodni iskaz oštećenog Milovana Milivojevića, oca nastradalog Milomira. Na samom početku suđenja atmosfera je bila uzavrela, sudija je gotovo sve vreme smirivao jednu i drugu stranu.

Na samom početku, Milivojević je za smrt svog sina, pored okrivljenih u sudnici, okrivio i poslovođu Božidara Miloševića, glavnog poslovođu Ivana Pušicu, tadašnjeg izvršnog direktora Predraga Ilića, upravnika “B” pogona Gorana Jaćimovića i sada pokojnog Gorana Jovaševića, koji su u prvom trenutku bili obuhvaćeni istragom, ali se na kraju od optužbe protiv njih odustalo.

- Da je, recimo, Milošević bio na radnom mestu, moj sin možda ne bi stradao. Možda bi sprečio da se na elektro kolica ne natovari pet burića barutnog otpada, možda bi učinio nešto da do nesreće ne dođe. Umesto toga, Milošević je pre nesreće otišao da pije kafu kod prijateljice. Svakog petka generalni direktor je pisao naredbe koje su se odnosile na rad tokom vikenda, ali i na to da se na kolicima ne sme prevoziti više od jednog bureta baruta, kao i da se ne smeju prevoziti ljudi, što sam ja viđao - kazao je Milivojević u svom iskazu. On je govorio i o mnogim drugim stvarima koje su vezane za rad preduzeća, pa između ostalog i o objekatima koji u fabrici nemaju građevinsku dozvolu. Ispričao je kako je njegov sin dobio posao u fabrici, pa sve do događaja nakon nesreće u kojem je prvookrivljeni Milovanović njegovoj porodici nudio zaposlenje, pa i to da je njegov sin "21. žrtva Radoša Milovanovića" tokom njegovog direktorskog mandata.

- Sve ono što je oštećeni u blizu dva sata pričao pred sudom u Ivanjici ili nema nikakve veze sa predmetnim događajem i navodima iz optužnog predloga tužioca, ili je potpuno irelevantno za sam događaj. Bezmalo je hronološki ispričao 35 godina svog rada u ovoj fabrici o kojoj je pričao sve najgore, pa se ja pitam ako je to tako loše i najcrnje kako je pričao, šta mu bi da i dan danas radi u toj fabrici. Oštećeni uopšte nije očevidac ovog događaja i o ključnim stvarima, kao što je - šta je direktan uzrok nastanka nesreće, kao i ko je doprineo nastanku tog direktnog uzroka nije rekao nijednu jedinu reč, iz razloga, kao što sam rekao, niti je bio prisutan kada se nesreća dogodila, niti je mogao da ukaže na te dve ključne stvari.

Ali, nije problem što je oštećeni zlonamerno i sa očiglednim animozitetom prema prvookrivljenom Radošu Milovanoviću izrekao niz neistina i ružnih stvari u dva sata, koliko je svedočio, već sudija koji postupa u ovom predmetu, koji je dozvolio oštećenom da za to vreme priča em netačne i bez jednog dokaza proverene stvari o prvookrivljenom, već i stvari koje nemaju veze sa ovim postupkom i koje nisu predmet optužbe – izjavio je Dragan Palibrk, advokat Milovanovića, koji je burno reagovao, jer sudija dozvoljava svedoku da govori šta mu je volja.

- Zbog svega ovoga mi ćemo ozbiljno razmisliti o izuzeću ovog sudije, tako i suda u Ivanjici, jer je posle ovog pretresa nepristrasnost ovog sudije i suda itekako dovedena u pitanje - kazao je Palibrk.

Varnice između advokata okrivljenih i tužilaca trajale su gotovo sve vreme suđenja, više od četiri sata, pa je sudija bio prinuđen da ih često upozorava. Jedni drugima su upadali u reč, navodili svedoka na odgovor, prebacivali sudiji da ne poštuje ZKP....što je atmosferu na momente dovodilo do usijanja. Zbog brojnih upozorenja koje je sudija uputio advokatskom timu oštećenih, kojem se danas pridružio i advokat Borivoje Borović, opomenu je izrekao Vladimiru Todoriću. Sledeće ročište zakazano je za 13. oktobar, kada će otac nastradalog mladića odgovarati na pitanja advokata.

