104 NOVOZARAŽENA U KOLUBARSKOM OKRUGU: Na bolničkom lečenju 84 pacijenta

VALJEVO- Prema podacima Zavoda za javno zdravlje korona virus potvrđen je kod 104 osobe u Kolubarskom okrugu.

U Valjevu su 76 novozaraženih, u Ubu 13, Ljigu 12, Mionici troje, dok u Lajkovcu i Osečini nije bilo novopozitivnih.

U valjevskoj bolnici se na lečenju nalaze 84 pacijenata sa simptomima korona virusa, dok je 16 na respiratoru.

Od početka epidemije od posledica korona virusa u Kolubarskom okrugu su preminule 423 osobe. U Valjevu je preminulo njih 237, Ubu 51, Mionici 44, Osečini 32, Lajkovcu 30 i Ljigu 29 osoba.

U Kolubarskom okrugu od početka pandemije korona virusom je potvrđen kod 22.088 osoba, od čega je u Valjevu njih 13.362, Ubu 2.590, Mionici 1.758, Lajkovcu 1.713, Ljigu 1.406 i u Osečini 1.259.

Zbog povećanog broja pacijenata radno vreme Kovid ambulante valjevskog Doma zdravlja od danas je produženo. Kovid ambulanta sada radi od 7 do 22h, kako radnim danima, tako i vikendom.

Do sada Kovid ambulanta je radnim danima za pacijente bila otvorena od 7 do 20 časova, a vikendom od 8 do 18 časova.

Broj pregleda, testiranja, laboratorijskih analiza i snimanja rendgen aparatom u Kovid ambulanti valjevskog Doma zdravlja se svakodnevno povećava.

Uz to, povećanjem broja građana pozitivnih na korona virus umnožavaju kontrole i dijagnostičke procedure. Zbog svega toga se povremeno stvaraju gužve i čekanje se produžava, ali je to i veliki pritisak i na zaposlene, saopšteno je ranije iz Doma zdravlja.

Zbog toga apeluju na sve građane kojima to nije neophodno i hitno da sačekaju sa odlaskom kod lekara, kako bi deo osoblja sa ovih odeljenja mogao da pomogne u radu Kovid ambulante.

Pacijenti za produžavanje hronične terapije mogu da koriste brojeve telefona brojeve 064 8321 997 i 064 8321 431, radnim danima od 7.00 do 12.30, kao i sajt Doma zdravlja www.dzvaljevo.rs , klikom na Portal za pacijente i popunjavanjem jednostavnog formulara koji se nalazi na toj stranici.

