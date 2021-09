HIRURG U PRIŠTINI IZVADIO TELEFON IZ ŽELUCA PACIJENTA! To nije najgore što su ljudi gutali, a OVO su neverovatni primeri

Hirurg sa Kosova objavio je na Fejsbuku snimak operacije koju je obavio, vadeći 33-godišnjem anonimnom pacijentu Nokiju 3310 iz želuca. Četiri dana je neimenovani muškarac s KiM išao okolo sa telefonom u želucu pre nego što su mu ga izvadili.

Tridesettrogodišnjak je došao u Prištinu u bolnicu žaleći se na bol u stomaku. Na rendgenskom snimku video se telefon - model s početka 2000-ih godina.

foto: Facebook

Taj stariji model je bio prevelik da bi bio svaren i ugrožavao je pacijentov život, jer je kiselina iz baterije vrlo opasna za organizam ako procuri.

Hirurg Skender Telaku vodio je medicinski tim bolnice u Prištini koji je nesrećnom muškarcu uklonio Nokiju iz želuca.

Lekar je fotogafije podelio na Fejsbuku. Telefon su uspeli da izvade endoskopijom, bez sečenja želuca. Endoskopija je metoda kojom se pregledi i manje intervencije izvršavaju instrumentom koji u telo ulazi kroz usta.

Prema Britanskom društvu za gastroenterologiju, većina stranih tela koje ljudi progutaju izađe spontano, od 10 do 20 odsto slučajeva zahteva endoskopiju, a samo retko, do jedan odsto slučajeva, se zakomplikuje i zahteva hirurško vađenje.

Ljudi najčešće progutaju novčiće, dugmad, razne plastične delove, baterije ili delove telefona. Ovo je prvi put da je zabeleženo gutanje celog telefona.

Lekari iz Beograda su jednom pacijentu čak izvukli nož dugačak 36 centimetara.

Ljudi jedu kašičice, viljuške, noževe, igle, olovke.

Pre nekoliko godina u hitnu se javio čovek koji je rekao da je progutao nešto metalno. Lekari su iz njega izvadili tri metalne kašike, šest plastičnih i jednu četkicu za zube.

Pre toga jedan je čovek je progutao 13 olovki i veliku najlonsku vreću.

Često su pacijenti deca, koja gutaju komadiće igračaka. Organizam se prilagodi pa strani predmet prođe kroz ceo probavni trakt, a da ga ne ošteti.

No, problem je ako je reč o iglama ili, kao u slučaju baterije iz telefona, predmetu koji sadrži materijale koji mogu da budu otrovni. Kad je strano telo u želucu, problem se većinom rešava endoskopijom, no ako je došlo do creva, stvari se komplikuju.

U slučaju 33-godišnjaka iz Prištine medicinska intervencija urađena je na vreme i nije bilo komplikacija.

(Kurir.rs/Jutarnji list)