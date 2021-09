KORONA BILANS U PČINJSKOM OKRUGU: Najviše zaraženih u Vranju

Na kovid 19 testirano je 457 osoba sa teritorije Pčinjskog okruga. Rezultati analize su pokazali da su 123 lica zaražena koronavirusom, poslednji su podaci koje je saopštio Gradski štab za vanredne situacije. Od ovog broja 73 novoobolela su iz Vranja, 16 iz Vladičinog Hana, 13 iz Surdulice, 9 iz Trgovišta, 8 iz Bujanovca i četiri iz Preševa.

Prema podacima Zdravstvenog centra Vranje u Kovid ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljena su 194 pregleda. Od ovog broja 120 prvih pregleda, i 74 kontrolna.

Urađeno je 106 laboratorijskih analiza, jedan PCR i 143 antigenska testa, od kojih je 65 pozitivno na koronavirus, a negativno 78.

Iz Zdravstvenog centra Vranje saopštavaju da je zbog velikog broja novih slučajeva zaražavanja radno vreme ATD Kovid ambulante vraćeno na celodnevno od 7 do 20 časova, svih dana u nedelji i vikendom, s tim što ekipa radiologije radi od 7 do 19 časova.

Angažovane su tri plus dve ekipe, lekar i medicinska sestra, tri ekipe u prepodnevnoj i dve ekipe u poslepodnevnoj smeni. U laboratoriji radi po jedan laboratorijski tehničar u smeni ( jedan prepodne, plus jedan poslepodne) i na rendgenu su jedan lekar plus jedan rendgen tehničar, celodnevno angažovani", napominju iz ZC Vranje.

U poslednja 24 časa i pored svih napora lekara, u Vranju je bitku sa koronavirusom izgubio jedan pacijent, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

U kovid bolnici Zdravstvenog centra u Vranju hospitalizovana su 92 pacijenta. Svi pacijenti su pozitivni na koronavirus, 90 su sa upalom pluća, 58 na kiseoniku, saopštavaju iz ove zdravstvene ustanove.

Na bolničko lečenje primljeno je 11 pacijenata, otpuštena dva, a jedan je transportovan za Kruševac. Ima 66 slobodnih mesta. Među obolelima nema dece, navode iz ZC Vranje.

U Ambulanti pri Bolnici obavljeno je ukupno 65 pregleda, prvih 39, i kontrolnih 26. U Kovid ambulanti testirano je 8 pacijenata od kojih su dva pozitivna na koronavirus.

Prema podacima Zdravstvenog centra, u Vranju je ukupan broj datih vakcina 88.081. Trećom dozom vakcinisano je 2.908 građana Srbije, saopštavaju iz ove zdravstvene ustanove.

