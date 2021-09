IMAO SAM JEDNU KNJIGU, KREVET I PSA: Stefan je bio maneken, modne piste i svetla prestonice zamenio životom pored Rćanske pećine!

Na samo sedam kilometara od prestonice trube nalazi se Rćanska pećina za koju uglavnom znaju samo ljudi iz okolnih sela. I baš tu u njenoj blizini nastanio se jedan mladi Beograđanin, koji je šetnju svetskim modnim pistama zamenio životom u netaknutoj prirodi.

Stefan Knežević je u Dragačevo podno Rćanske pećine, stigao sasvim slučajno, ali mu se desila ljubav na prvi pogled. Ruirinara i napuštena kuća postala je njegov dom, u kom je sve moralo da se radi ispočetka.

foto: RINA

- Krenuli smo od nule, uvođenjem vode i struje u objekat, zatim smo i kamin ubacili jer je tada bilo jako hladno, imao sam jednu knjigu, krevet i psa. Međutim nismo odustajali sa renoviranjem. Odlučili smo se za seoski turizam i sada imamo kapacitet za trinaest osoba na spratu gde mogu da prenoće, a planiramo da maksimalno popunjenost do sledeće godine dostigne 22 ležaja - rekao je maneken Stefan Knežević koji je odlučio sa svetla prestonice zameni za prelepa dragačevska jutra.

foto: RINA

Oživljavanje ovog mesta naišlo je na odobravanje Dragačevaca koji su mu pružili zdušnu podršku. U blizini njegove kuće nalazi se i Rćanska pećina koja predstavlja jedinstvenu celinu koju čine: Dragačevska pećina, Slepa pećina, Suva pećina i Veliki ponor. Ukupna dužina unutrašnjih kanala iznosi 370 metara. Relativno je bogata pećinskim nakitom i predstavlja veliki turistički potencijal, pa Stefan ima nameru da svoju ponudu usmeri i ka tom pravcu.

- Gotovo svi meštani su izašli u susret, i podržali me, čak su mi dali konačište mesec dana potpuno besplatno dok moju kuću ne stavim u funkciju da mogu da prenoćim, na čemu sam im zahvalan. Čak se uključila i opština koja mi je sagradila i most i to u samo deset dana. Ostali smo na tome da sredimo prilaze samoj pećini kako bi svi posetioci mogli da osete čari ovog kraja - izjavio je Stefan.

foto: RINA

Stefan se godinama uspešno bavio modelingom, ali njegova najveća strast je sportsko penjanje a ovo mesto je idealno za bavljenje ovim adrenalinskim sportom.

- U ovom fanscinantnom predvorju same pećine, pravimo smerove, sada ih ima pet i sve što pravimo teže smerove privlačimo kvalitetnije penjač - kazao je ovaj mladić.

Stefan kaže da je njegov plan da se ova destinacija pre svega prilagodi ljubiteljima prirode, ali i da se napravi raj za predah od gradske vreve.

foto: RINA

- U planu je da naredne sezone napravimo male kaskade i da napravimo platno za video projekcije što smatram da će naročito u ovom periodu godine biti potpuni hit, kao i za trening joge, jer je sada aktuelno pravilno vežbanje disanjem - dodao je Beograđanin.

Za ovu oazu mira i prirodne lepote ubrzo se proširilo čitavim krajem, pa su prvim vozom stigli gosti iz zemlje i inostranstva.

- Bio sam na dosta penjališta u Srbiji i vani, ali ova skrivena vas ostavljaju bez daha, ima potencijal da se proširi i bude atrakcija alpinizma. Može da se penje i ujutru i uveče i da postane sklonište od vrućina. Prelepo je ovde doći nije daleko i stvarno je raj - rekao je Stefan.

(Kurir.rs/RINA)